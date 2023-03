‚První závod byl oťukávací, teď už jsem jela to svoje.‘ Ledecká si návrat užívá, čeká ji lyžařská příprava

Ledecká v této sezoně závodila jen dvakrát a jen na snowboardu. Zlomenina klíční kosti jí totiž nedovolila startovat dřív.

„Mám samozřejmě obrovskou radost, protože to byl skvělý den a taky za to, že můžu být zpátky a dělat, co mě baví.“

To, že Ester Ledecká byla šťastná, bylo poznat i z toho, že na při vyhlašování výsledků na stupně vítězů běžela v lyžácích a se snowboardovým prknem v ruce. Sezona pro českou reprezentantku ale paralelním slalomem v Německu skončila.

Stihla tak jen polední dva závody, ve Slovinské Rogle byla druhá a teď v Berchtesgadenu vyhrála.

„Je mi to strašně líto, ale takhle to je a s tím jsem do toho šla. Věděla jsem, že jestli něco stihnu, budou to tyhle dva závody. První závod v Rogle byl trochu oťukávací, protože přece jen se závodní rytmus nedá tolik natrénovat, a teď už jsem se cítila lépe a jela to svoje.“

Bez závodů to nejde

Ano, Ester Ledecká dominovala kvalifikaci i vyřazovacím jízdám. Všechny soupeřky porazila a právem si na stupních poslechla českou hymnu. Vždyť naposledy ji slyšela loni na olympijských hrách v Pekingu. A že nastoupila jen do posledních dvou závodů sezony?

„Samozřejmě mohla jsem vynechat snowboard i lyže a soustředit se dál, ale já miluji to závodění, takže abych se jen koukala, když už můžu jezdit, to nepřipadalo v úvahu, takže jsem do toho šla.“

Teď si ale Ledecká přeci jen dá nucenou závodní pauzu, sezona pro ni totiž skončila. Českou reprezentantku čeká pár dní odpočinku a pak začne intenzivní lyžařskou přípravu.