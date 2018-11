Ester Ledecká pojede za osm dní svůj první závod Světového poháru v této sezoně. Bude to na lyžařský sjezd v kanadském Lake Louise. Ledecká se na závod připravuje asi hodinu a půl od Lake Louise na svazích, kde se před 30 lety jely olympijské závody. Calgary 8:13 22. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká. | Foto: Anders Wiklund | Zdroj: AP

„Není moc sněhu, ale na sjezdovce je to dobré. Není moc velká zima, je kolem zimy,“ řekl Radiožurnálu trenér Ledecké Tomáš Bank, který je s podmínkami v lyžařském středisku Nakiska spokojený. A radost má i z úterního a středečního tréninku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ledeckou čeká vstup do nové sezony. ‚Na soustředění jela srovnatelné časy s Vonnovou,‘ říká trenér

„Ester měla od září dost velkou pauzu, v podstatě nestála na lyžích, takže teď doháníme manko. Vždycky to trvá tak tři čtyři dny, než se do toho dostane. Předpokládám, že třeba pozítří už by to mohlo být velmi dobré.“

Za jeden trénink zvládnou asi šest až osm jízd, mají postavený obří slalom a snaží se všechno simulovat tak, jako by už šlo o závody. Časy Ledecké na různých soustředěních zatím vypadají velmi dobře.

Lyžař Krýzl se vrací po zranění kolene k závodění, s přípravou mu pomáhal i tým Ledecké Číst článek

„V polovině soustředění v Chile byla velmi dobrá, tam jela srovnatelné časy s Lindsay Vonnovou, porážela Rakušanky. Jezdili jsme třeba s Ilkou Štuhecovou a ta je zatím asi o půl sekundy rychlejší než Ester jak v obřím slalomu, tak ve sjezdu,“ pochvaluje si Bank srovnání olympijské vítězky s aktuální mistryní světa ve sjezdu.

Ale přesto tuší, že by mohla být česká reprezentantka ještě rychlejší, protože museli v minulých měsících odložit spoustu tréninků a teď je dohánějí.

„Jestli nám to vyjde, a předpověď je dobrá, tak si myslím, že by mohla být Ester slušně připravená. Není to optimální, ale nedá se nic dělat.“