Snowboardcrossařku Adamczykovou čeká dovolená v zámoří, celý tým překvapil vlasy na blond

Český snowboardcrossový tým včetně úřadující mistryně světa Adamczykvé má vlasy obarvené na blond. Důvodem bylo třetí místo Radka Housera v sobotním závodě Světového poháru v kanadském Mont-Sainte-Anne, osvětlil na středeční tiskové konferenci trenér Marek Jelínek.

Sázka padla už na začátku sezony. „Chtěli jsme udělat vnitřně motivační faktor. Řekli jsme, že jestli budou mít kluci medaili ve svěťáku, tak půjdeme na platinovou blond,“ přiblížil Jelínek.

Na dálku se tým radil s Blankou Haškovou, která měla na starosti účesy v posledním ročníku taneční soutěže StarDance. Tam se starala o vlasy i Adamczykové, jež k ní zamířila hned po návratu do Prahy.

„Já jsem si to nechala do Čech. Kdybych se nechala odbarvit od kluků, nedopadlo by to dobře. Jela jsem k Blaničce přímo z letiště. Čtyři hodiny jsem strávila u ní a tohle je výsledek,“ popsala olympijská šampionka ze Soči 2014.

Z radikální změny si nedělala velkou hlavu. „Já na ty vlasy nejsem nějak upnutá, narostou mi zase původní. I můj Marek byl v pohodě, jenom se mi smál,“ řekla Adamczyková.

Členové realizačního týmu to měli doma složitější. Trenéru Jelínkovi i servismanovi Tomáši Kašparovi novou vizáž ostře zkritizovaly jejich dcery. Obzvlášť ta Kašparova, která brzy oslaví osmnáctiny, byla hodně rozladěná. „Oznámila mi, že jsem jí zkazil nejdůležitější den v životě, že mě nechce ani vidět,“ svěřil se servisman.

Adamczykový doufá, že s nově blonďatou hřívou nebude mít problém při kontrolách na letišti. Až se vrátí, zahájí přípravu na novou sezonu a bude mít čas i na taneční vystoupení s Jakubem Mazůchem, s nímž skončila druhá v minulém ročníku StarDance.