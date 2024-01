Adamczyková se vrací na prkno: Je to ‚odpočinková‘ sezona, říká. Ráda by však útočila na stupně vítězů

Dvojnásobná mistryně světa Eva Adamczyková se vrací do snowboardcrossové trati. Naposledy v ní byla v červnu ve Francii, ale pak se věnovala taneční soutěži StarDance, ve které nakonec skončila druhá. Ve čtvrtek vyrazí na tréninkový kemp do Rakouska před svým vstupem do Světového poháru, ale na prkno se postavila už na konci roku. Praha 10:43 10. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Adamczyková | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Olympijská vítězka Eva Adamczyková na snowboardcrossové trati netrénovala od června, což se ale brzy změní.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká Eva Adamczyková na návrat na snowboard po svém působení v taneční soutěži Stardance

Poté, co přišla o prosincové závody Světového poháru kvůli taneční soutěži, se totiž začíná připravovat na svůj vstup do elitního seriálu.

„Jo, skvělé to bylo, byla jsem nadšená. Bylo to u nás doma v Krkonoších, tak jsem měla pocit, jako kdybych se vrátila do dětství. Samozřejmě kličkování mezi ostatními lyžaři a snowboardisty, to mě moc nebaví, ale tak jsem si tam pojezdila pár jízd. Člověk se vyvětrá a je na sjezdovce, kterou zná z dětství a to je super,“ říká Eva Adamczyková, která tak v posledních dnech znovu získávala cit pro sníh a pro jízdu po hranách, aby si byla jistá v zatáčkách, což je velmi důležité právě ve snowboardcrossu.

Zpátky na místě činu

Teď už ji ale čeká skutečný trénink v trati - konkrétně v rakouském Montafonu, mimochodem v místě, kde si před zhruba dvěma lety zlomila obě nohy. Po víc než půlroční pauze má ale velkou chuť vrátit se ke snowboardcrossu.

‚Náročné, ale je to jiná zátěž.‘ Adamczyková zvládá tanec i přípravu na sezonu. Dva závody by oželela Číst článek

„Mně díky StarDance došlo, jakou má člověk na soustředění pohodu, a o tom to je, že se soustředíte jenom na ten sport. Říkala jsem si, jaká je to paráda, jak mám fakt hrozně prostoru na odpočinek. Dopoledne trénuji, pak si dám oběd, pak dvě hodinky pohodu v posteli a pak zase trénink. To ale k tomu patří, protože člověk potřebuje být odpočinutý,“ vyhlíží následující týdny v Alpách olympijská vítězka ze Soči, kterou čeká první závod Světového poháru ve Svatém Mořici 26. ledna.

V sezoně bez olympijských her a mistrovství světa pak nemá žádná velká očekávání.

„Je to prostě taková odpočinková sezona a je to hrozně příjemné, že jednou za čtyři roky člověk nemá ten vrchol a může být v klidu, že když se to povede, je to super, a když ne, tak se svět nezboří. Ale on se svět nezboří po jakéhokoliv výsledku, ale kdyby se podařilo být někde mezi nejlepšími třemi, tak budu moc ráda,“ věří i přes tréninkové manko Eva Adamczyková.