Fakt jsem to nečekala, radovala se Adamczyková z výhry po návratu. Pro Chouru je čtvrté místo motivace

Poprvé v historii se do velkého finále dostali na Světovém poháru ve snowbaordcrossu dva Češi. Olympijská vítězka Eva Adamczyková při svém návratu do elitního seriálu po taneční soutěži dokonce vyhrála a Kryštof Choura překvapil ve švýcarském Svatém Mořici čtvrtým místem mezi muži. Adamzcyková jela první závod Světového poháru přesně po deseti měsících a po výrazně omezené přípravě. Svatý Mořic 9:28 27. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Adamczyková | Zdroj: Profimedia

„Tohle je skvělý. Fakt jsem to nečekala. Doufala jsem, že by to mohlo vyjít, ale už s tím, že jsem byla ve finále, jsem byla spokojená. Chtěla jsem jet stejně dobrou jízdu jako v semifinále,“ radovala se po výhře Eva Adamczyková. Kvůli taneční pauze se v letošní sezoně dostala poprvé na sníh až po Vánocích.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Evu Adamczykovou a Kryštofa Chouru po světovém poháru ve Svatém Mořici

„Měli jsme super tréninkový kemp. Jezdili jsme osm nebo deset dní v kuse v trati. Ta trať byla rychlá s technickými pasážemi, i když samozřejmě nebyla svěťáková. Zajezdila jsem si tam ale dobře. Hlavně jsem se dobře rozhýbala. Fyzicky se cítím dobře, protože kondice mi zůstala po tom tancování, i co se týče síly a výbušnosti,“ popisovala Eva Adamczyková po závodě ve Svatém Mořici, kde se za rok bude bojovat o medaile na světovém šampionátu ve snowboardingu a akrobatickém lyžování.

Ve Švýcarsku se dostala už na 19 vítězství ve Světovém poháru - mimochodem vyrovnala Kateřinu Neumannovou, olympijskou vítězku v běhu na lyžích.

Nadšený Choura

Vypadá to, že se v českém týmu začíná dařit i mužům. Radek Houser sice po povedené kvalifikaci nepostoupil do čtvrtfinále, ale 23letý Kryštof Choura si dojel v závodě pro skvělé čtvrté místo.

„Je to velká motivace. Příští rok máme mít to mistrovství světa a má vlastně začít i kvalifikace na olympiádu. Tohle mi dává naději, že se můžu měřit s nejlepšími a bojovat na těchhle akcích,“ říkal Kryštof Choura po úspěšných soubojích s elitními světovými snowboardcrossaři ve Švýcarsku.

Kryštofeee..



POPRVÉ od roku 2009 máme ‍♂️ mužské zastoupení ve FINÁLE snowboardcrossu!!!



Pro Chouru jde o životní výsledek, moc gratulujeme! pic.twitter.com/PKilVRGXlh — Czech Ski & Snowboard (@czeskisnowboard) January 26, 2024