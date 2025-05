Poprvé od porodu na vysokohorském soustředění. Olympijské hry jsou ale pro Adamczykovou nejisté

Eva Adamczyková je jednou nejvýraznějších postav českých zimních sportů, ale fanoušci snowboardcrossu se zatím na její návrat těšit nemohou. Má za sebou sice první vysokohorské soustředění na sněhu po porodu, ale neznamená to, že by brzy naskočila do profesionálního sportu. I po reprezentační akci ve Francii nechává možnost svého návratu otevřenou. Praha 21:25 27. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Adamczyková | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK, Profimedia

„To byla jen taková pohodička, já jsem spíš zjišťovala, jak se cítím. Teď nemám žádnou fyzičku, nemám nic natrénováno ani v posilovně, ani nikde, takže jsem i v tomhle měla volný prostor,“ vyprávěla olympijská vítězka z roku 2014 Eva Adamczyková po návratu z francouzského střediska Les Deux Alpes. Tam si poprvé od porodu syna Kryštofa na přelomu roku vyzkoušela jízdu ve snowboardcrossové trati, ale neznamená to, že by zahájila přípravu směrem k olympijské sezoně.

„Je to úplně otevřené. Chci mít tu možnost, že ze dne na den můžu říct buď ano, nebo ne a nebudu se ohlížet na nějakou kvalifikaci. Protože když by to mělo být náročné a třeba by to Kryštof neakceptoval nebo by to pro něj nebylo dobré, tak přes to nechci vůbec jít. On je to nejdůležitější,“ mluví o svém ani ne půlročním synovi Adamczyková.

„Nechci se dostat do situace, kdy bych to dítě někde vláčela, vůbec by mu to nevyhovovalo a já bych to dělala jen kvůli tomu, abych si zajezdila,“ dodala sportovkyně.

Nejistá účast na olympiádě v Itálii

Jedna z historicky nejlepších světových snowboardcrossařek si ale případnou účast na olympiádě v Itálii musí vybojovat a kvalifikovat se na hry. Vzhledem k vynechání poslední sezony Světového poháru to není zas tak jednoduché. Je potřeba posbírat dostatek bodů na závodech elitního seriálu, které jsou navíc na startu příští sezony z většiny v čínských horách.

„No právě, to je vlastně strašně radikální věc. Čtyři závody v Číně a obě dvě situace nepředstavitelné, ať už nechat dítě doma, anebo mít ho s sebou v Číně. Člověk nechce brát roční dítě do Číny, ale roční dítě nechávat doma je taky brutální. Je to samozřejmě velká komplikace, kdyby se člověk chtěl kvalifikovat na olympiádu,“ doplňuje snowboardcrossařka Eva Adamczyková, která zatím nechává možnost svého návratu na svahy otevřenou.