Adamczyková před prvním závodem: Je to takový ‚old school‘, hodnotí překážku na trati ve Svatém Mořici

Olympijská vítězka ve snowboardkrosu Eva Adamczyková ve čtvrtek vstoupí do Světového poháru kvalifikací ve Svatém Mořici. Tradiční švýcarské středisko hostí elitní seriál v této dynamické disciplíně poprvé v historii a stavitelé trati připravili na sportovce něco, co už skoro ze snowboardcrossu vymizelo. Svatý Mořic (Švýcarsko) 7:44 25. ledna 2024

Eva Adamczyková | Foto: Bóša /Svaz lyžařů ČR | Zdroj: Profimedia

Velmi netradiční překážku připravili stavitelé trati na Světovém poháru ve snowboardcrossu ve Svatém Mořici. Připomenout si ji musí i dvojnásobná mistryně světa Eva Adamczyková, která právě ve Švýcarsku vstoupí do sezony elitního seriálu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká Eva Adamczyková a její trenér před svým prvním závodem ve Světového poháru

„Překážka je na výšku třeba pět metrů, je to vlastně U-rampa a jsou dvě za sebou. Z úrovně startu není jednoduché, když člověk není úplně čistý v jízdě, vyjet zase do stejné výšky naproti na ten kopec,“ vysvětluje trenér Marek Jelínek.

„Vypadá to hůř z venku, než když to člověk jede. Je to takový old school. Díky tomu, že tam nejedeme na startu moc rychle, tak to není tak těžké, protože dole není extra komprese, člověk nepřelétává a je to docela příjemné,“ doplňuje Jelínka Eva Adamczyková o překážce, která následuje ihned po startu.

Skutečně z profilu vypadá jako U-rampa a naposledy byla v tak masivní podobě na snowboardcrossové trati před šesti lety na olympijských hrách v Koreji.

A třeba některým dívkám se v tréninku ve Švýcarsku stalo, že se vůbec nedostaly přes tuto úvodní bariéru.

„Po tom sešupu dolů to holkám trochu uklouzne a nemají energii nahoru, protože ji ztratí. Když budou jezdit ve čtyřech, tak to bude zajímavější, protože vás může zpomalit kolegyně a je to takové komické, když to pak lidi musí skákat nahoru,“ dodává Marek Jelínek k úvodní pasáži trati.

Ve čtvrtek se ale ještě ve čtyřech jezdit nebude, protože na sportovce čeká kvalifikace, kde se jezdí individuálně na čas a do pátečního závodu postoupí tradičně nejlepších 16 žen a 32 mužů.

Kromě Adamzcykové se tak představí i Kryštof Choura, Radek Houser a Jan Kubičík. Muži vstoupí do 1. kola v 10.45, ženy v 11.30.