Adamczyková přerušila kariéru, olympijská vítězka ve snowboardcrossu je těhotná

„Chtěla jsem se s váma podělit o novinky a to, že na nějakou dobru přerušuju kariéru. Důvod je jednoduchý, my totiž čekáme rodinu,“ uvedla rodačka z Vrchlabí, jež se provdala za Adamczyka v září 2022 po čtyřletém vztahu.

Úspěšná snowboardistka, za svobodna Samková, je v posledních letech s Ester Ledeckou největší českou hvězdou zimních sportů. Domácí anketu Král bílé stopy vyhrála čtyřikrát, naposledy loni. Do poslední sezony naskočila později, protože se účastnila televizní taneční soutěže StarDance. Své umění na parketu prokazoval i její manžel.

Původně měla Adamczyková během příští zimy mimo jiné obhajovat ve Svatém Mořici světové zlato, ale očekávání bude mít jiná než sportovní.

„Příští sezonu mě na závodech neuvidíte, ale do budoucna to nechávám otevřené a těším se na to všechno, co mě čeká a co přijde,“ dodala snowboardcrossařka, jež se úspěšně na svahy vrátila po zlomeninách obou nohou nad kotníky z prosince 2021.

V neděli v Českých Budějovicích Adamczyková slavnostně zahájila Olympiádu dětí a mládeže.