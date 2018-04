Snowboardistka herečkou. Samková si vyzkoušela roli v cestopisném dokumentu

Jen co po konci sezony odložila snowboard a nemusela čelit pozornosti médií, už zase stála před televizními kamerami. Tentokrát ale v trochu jiné roli než té závodní. Snowboardcrossařka Eva Samková strávila téměř celý uplynulý měsíc natáčením cestopisného dokumentu s bývalým skikrosařem Tomášem Krausem. Praha 21:41 24. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Samková na tiskové konferenci. | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Bylo to hodně intenzivní, máme z toho spoustu zážitků. Byla to hrozně zajímavá zkušenost, vyzkoušela jsem spoustu věcí. Bylo to krásné a musela jsem se i trochu překonat,“ hodnotí bronzová medailistka z Pchjongčchangu čerstvou zkušenost.

V rámci natáčení dokumentu České televize a společností Snow Nomads strávila nejdříve týden a pak dvacet dní cestováním po Rakousku, Itálii a Slovinsku. Společně s Tomášem Krausem při řadě aktivit překonávala vlastní hranice. Zřejmě největší adrenalin zažila Samková na ferratě v rakouském Söldenu, protože po skalách dlouho nelezla.

„Byla to opravdu strmá stěna, jedna z těch těžších. Bylo to takové nepříjemné, v půlce stěny jsem si říkala, že jsem měla zůstat dole, ale je dobře, že jsem to zvládla. Teď mám pocit, že zvládnu víc než doposud,“ říká Samková.

Čtyřiadvacetiletá Samková přiznává, že radost z dosažení vrcholu na konci výstupu přebila únava. Jiné extrémní zážitky už si ale rodačka z Vrchlabí patřičně vychutnat dokázala.

„Třeba jsem poprvé skočila z letadla tandem. Bylo to ve Slovinsku ze čtyř kilometrů, to bylo taky výborné. Těch prvních pět vteřin, než se člověk srovná, jsem si říkala ‚panebože‘, ale pak tam člověk letí v nádherném prostředí. Bylo to krásné,“ vzpomíná česká závodnice, která musela závěr pobytu zvládnout s pochroumaným kotníkem, kvůli kterému teď chodí o berlích.

„To vzniklo na trampolíně. Já jsem trochu zbytečně divočila. Jak mám špatná ramena, tak ani kotníky nejsou ideální, takže jsem si to zvrtla,“ vysvětlila Samková a zároveň připomněla dlouhodobé problémy s rameny.

I když závodnici liberecké Dukly teprve začalo období volna, sama už vyhlíží přípravu před novou sezonou. „V srpnu plánuju, že bych vyrazila jezdit na Nový Zéland a pak v září a říjnu klasicky normální podzimní příprava,“ plánuje Samková.

Vrcholem příští sezony bude pro Samkovou mistrovství světa ve Spojených státech. Na seniorském světovém šampionátu zatím medaili nezískala. Dvojnásobná olympijská medailistka tak příští rok o motivaci rozhodně nebude mít nouzi.