‚Náš sport je zábavný, stále mě to baví.‘ Samková neztrácí po zlatu na mistrovství světa motivaci

„Dala jsem si jedno malý pivo a šla jsem v půl desáté spát, takže takové byly moje oslavy. Byl to náročný den. Jezdili jsme prakticky ve třech tisících metrech nad mořem, takže jsem byla hodně unavená,“ vyprávěla o oslavách Eva Samková.

Snowboardcrossařka Samková zvítězila v Utahu a slaví první titul mistryně světa Číst článek

Ke zlaté olympijské medaili a křišťálovému glóbu za celkové prvenství ve Světovém poháru teď přidala poslední velký úspěch, který jí ve sbírce chyběl. I tak ale do budoucna nemá česká snowboardkrosařka problémy s motivací do dalších let.

„Ten náš sport není o medailích. Chápu, že běžkaři si potřebují hledat medaile a ocenění, protože mají bohužel poměrně nudný sport, ale ten náš je poměrně zábavný, takže mě pak baví ježdění a závody samy o sobě,“ myslí si Samková.

Domácího klidu si Samková teď opravdu moc neužije, čeká jí totiž poměrně hektický program. Ten přibližuje její trenér Marek Jelínek.

„Odjíždíme do Feldbergu, kde jsou jak závody jednotlivců, tak týmů. Potom budeme přibližně týden v Čechách. Pak vyrazíme do Baqueira Beretu. Tam bude jeden Světový pohár a pak bude s týdenní mezerou Světový pohár ve Veysonnaz, kde bude finále, na kterém bude 32 nejlepších chlapů a 16 nejlepších holek,“ popisuje Jelínek.

„Díky bohu, že je našlapaný. My jsme zatím měli hodně volna. Dva závody jsme měli v prosinci a teď to mistrovství světa. Od teď to začne být takové našlapané. Kdybychom neodlétali hned po závodě, tak bychom to těžko stíhali,“ vítá Samková plný itinerář.