‚Všude je mi pořád vedro.‘ Samková má radši chladnější počasí a chodí se otužovat i v zimě

„Doma se snažím moc netopit, všude je mi pořád vedro. A nejhorší je to v létě. Obecně snáším lépe zimu, protože se dá zahřát nebo obléct, ale v létě se nejde svléknout z kůže nebo cokoliv,“ řekla Radiožurnálu snowboardcrossařka Eva Samková. Ani chladné počasí tak není pro úřadující mistryni světa překážkou pro to, aby vlezla do studené vody a otužovala se.

„Pro mě je nejvíc nepříjemné, když jsem promrzlá z venku, to se mi pak do vody nechce,“ přiznala Samková. Trenér Marek Jelínek dokonce zařadil otužování do tréninku české snowboardcrossové reprezentace.

„Snažil jsem se tým nějak namotivovat, poprvé to bylo v Argentině. I z toho pohledu, abychom rozvíjeli morálně volní vlastnosti. Překonávat diskomfort je potřeba, když si jdete třeba zaplavat do oceánu, který má kolem nuly. Navíc to funguje i jako teambuilding,“ uvedl.

„Mám vodu většinou kolem dvou stupňů. Nemám to tak, že bych pokaždé měla vydržet ve vodě déle než předtím. Někdy jsem tam dvě minuty, někdy půl, jindy zase pět minut,“ řekla Samková, které ale otužování občas komplikuje strach z labutí.

Samkovou přivedl k otužování bývalý skikrosař Tomáš Kraus. „Když chce člověk zažít něco intenzivního, kde mu nepomůže vůbec nic, tak otužování je velká síla. Včera jsem byl dvakrát, ale jinak chodím úterý, čtvrtek, neděle,“ řekl dvojnásobný mistr světa, který se dokonce chystá o víkendu na otužilecké závody.