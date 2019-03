Byla to životní sezona, radovala po vítězství a zisku křišťálového glóbu Eva Samková

Snowboardcrossařka Eva Samková zakončila sezónu, ve které vybojovala titul mistryně světa také ziskem křišťálového glóbu. Ovládla totiž závěrečný závod Světového poháru a před ním měla na prvním místě stejně bodů jako Lindsay Jacobellisová. Američanka ale vypadla už v semifinále, a tak měla Samková glóbus už před finále. Tu ale také vyhrála, a tak slyšela ve švýcarském Veysonnaz českou hymnu na stupních vítězů hned dvakrát. Rozhovor Veysonnaz (Švýcarsko) 20:09 16. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Samková se svým druhým křišťálovým glóbem | Foto: Jakub Marek | Zdroj: Český rozhlas

Podruhé jste vítězka Světového poháru, letos navíc i mistryně světa. Byla to pro vás životní sezona, přestože nebyla olympiáda?

Myslím si, že jo. Byla to životní sezona. I když nebyla olympiáda, tak jí trochu nahradilo mistrovství světa. Samozřejmě bylo méně závodů, ale to, že se mi povedlo být v každém závodě na pódiu, tak to je neskutečné.

V příštím roce budete třeba ve všech závodech první. V té letošní jste byla pětkrát na stupních vítězů… to musí pomoct sebevědomí, že i když neodstartujete nejlépe, tak víte, že to může vyjít?

Určitě. Už jsem se s tím smířila. S těmi mými rameny jsou pořád trochu trable, získala jsem ale jistotu v rozjížďkách a věřím si, že i když mi nevyjde start, tak to do konce doženu.

Jsem ráda, že to nastavení takhle fungovalo. Jak jsem před závodem mluvila o té poslední klopce (klopené zatáčce – pozn. red.), že mi vždycky dělala problémy, tak jsem jí za celou dobu jela jedinkrát nečistě, a to v semifinále. Kluci mě na to jen upozornili. Jsem ráda, že ta vzestupná tendence pokračuje, to bylo super.

Poslední klopená zatáčka dělala velké problémy Vendule Hopjákové, která útočila na postup do semifinále, ale skončila v sítích...

Je pravda, že jsem ve finále předvedla něco skoro podobného jako Vendy, a to jsem ji předtím neviděla. Když jsem seskočila do té poslední klopenky, tak jsem myslela, že zemřu nebo někam zahučím do sítí.

Když jsem to zázrakem ustála, tak jsem si myslela, že mě holky předjedou, ale pořád nikdo nepřicházel. Naštěstí i díky tomu skoropádu jsem to udržela čistě, dupala jsem do cíle a říkala jsem si, že to musím udržet. A povedlo se. Dnešní akce, obě dvě vítězství… je to opravdu snový den.

Nejdramatičtější ale bylo semifinále, kde jste o postup do finále bojovala do poslední chvíle. Ještě jste nevěděla, že ve druhém semifinále vypadne vaše největší soupeřka Lindsey Jacobellisová, byly to největší nervy?

Nevím, asi jo. Když mě v semifinále předjela Charlotte, tak jsem byla trochu nervózní, jestli to nepřestalo jet nebo něco, ale opravdu mi to každou jízdu jelo. V semifinále jsem měla jednu z nejhorších jízd. Když jsem jela skútrem nahoru, tak jsme zastavil vedle trati a já viděla na tabuli, že holky to druhé semifinále už dojely, ale neviděla jsem výsledky.

Říkala jsem si, že to nebudu řešit, potkáme se s Lindsey ve finále. Když jsem dojela nahoru, tak za mnou JP (servisman JP Trottier – pozn. red.) přišel s tím, že jsem vyhrála. V tomhle to bylo jednodušší, že mi to ulehčila, ale nebylo to o tom, že by udělala nějakou chybu. Holky v semifinále prostě byly lepší a předjely jí. Dneska si to všechno sedlo skvěle.

Ve finále už to bylo za odměnu? Věděla jste, že máte titul v kapse…

Věděla jsem, ale chtěla jsem i tak vyhrát, samozřejmě. Holky chtěly taky hodně vyhrát. Je to hrozně těsné to ježdění. Jsem ráda, že ta sezona takhle skončila, že jsem to zakončila takovou jízdou a ne nějakou špatnou, o to je to příjemnější.

