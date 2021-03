‚Je hustý, jak se vždycky přetahujeme.‘ Samková zdolala rivalku Moioliovou a završila úspěšný rok

Eva Samková vybojovala potřetí v kariéře křišťálový glóbus za celkové vítězství ve Světovém poháru ve snowboardcrossu. Finále seriálu ve švýcarském Veysonnaz ovládla před Italkou Michelou Moioliovou, která měla před závodem stejně bodů jako česká reprezentantka. „I kdybych nevyhrála Světový pohár a měla bronz z MS a pár vítězství z jednotlivých závodů, tak je to skvělé. Teď jsem to završila a je to úplně super,“ řekla Samková Radiožurnálu. Veysonnaz 20:09 20. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Snowboardcrossařka Eva Samková | Foto: Tom Pennington | Zdroj: Profimedia

Vypadá to, že jste žena lichých roků - Světový pohár jste ovládla v roce 2017, 2019 a teď i 2021. Věděla jste o té posloupnosti.

Včera večer jsem si to zjistila a dělala jsem si srandu, že by to mohlo teda vyjít. Ale chtěla jsem do toho dát všechno, vyhrát, ať se stane cokoliv. V tréninku jsem se trochu rozsekala, ale možná právě proto jsem si dala v závodě větší pozor. Start ve finále mi konečně vyšel.

Mluvíte o problému v tréninku, šlo o něco vážnějšího.

To ne, spadla jsem ve třetí klopené zatáčce, protože se mi zadrhlo vázání, a holka do mě zezadu narazila. Ale ani jedné se nic nestalo.

Nakonec to vypadalo, že čtvrtfinále bylo ze všech jízd nejdramatičtější.

Určitě ano, ale pro mě to byla vlastně tréninková jízda, protože tu svou jedinou jsem ani nedokončila. Takže jsem se ještě trochu rozhýbávala. Ale dneska už ty holky jezdí dobře i ve čtvrtfinále. I finále bylo těžké, Michela (Moioliová) jezdí skvěle. Je to hustý, jak se vždycky přetahujeme.

Říkaly jste si s největší konkurentkou Michelou Moioliovou něco před finálovou jízdou?

To ne, asi je to tak lepší. My se normálně bavíme a máme se rády, ale tohle je závod a člověk se radši soustředí sám na sebe. Moc času před startem stejně není.

Finálovou jízdu poznamenal poměrně velký pád dvou závodnic, který zbrzdil i Italku Moioliovou. Cítila jste, že za sebou máte mezeru, a jistila jste trochu svou jízdu?

Nevěděla jsem o tom pádu, soustředila jsem se na sebe. Ani jednou jsem se nepodívala, což většinou dělám, ale říkala jsem si, že budou prostě někde za mnou. Takže jsem do toho chtěla prostě dupat na maximum.

Letošní sezona byla od začátku hodně zvláštní, ale nakonec máte bronz z mistrovství světa a celkové vítězství ve Světovém poháru. Je to tedy nakonec jedna z nejlepších sezon?

Na to, jak to vypadalo, že možná závodit ani nebudeme... I kdybych nevyhrála celkově Světový pohár a měla bronz a pár vítězství z jednotlivých závodů, tak je to skvělé. Teď jsem to završila a je to úplně super.