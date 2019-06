Loni průvodkyně v dokumentu, letos zpěvačka. Eva Samková si zazpívala s Barborou Polákovou

Snowboardcrossařka Eva Samková je ženou mnoha různých rolí. Dvojnásobná olympijská medailistka si loni vyzkoušela roli průvodkyně v televizním cestopisném dokumentu, letos se z ní pro změnu nakrátko stala zpěvačka. Samková totiž společně s herečkou a zpěvačkou Barborou Polákovou natočila klip k její nové písničce Poď si. Praha 16:00 2. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Byl to pro mě takový začátek přípravy. Ne tak úplně, ale surfovaly jsme, což bylo intenzivní a náročné,“ řekla Samková pro Radiožurnál o své pěvecké zkušenošti.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Eva Samková si zazpívala s Barborou Polákovou. Více si poslechněte v reportáži

Česká snowboardcrossařka přiznala, že natáčení hudebního klipu si s Barborou Polákovou na Bali opravdu užila. Písnička, v jejímž klipu obě hlavní aktérky vystupují třeba na surfu nebo na skateboardu, navíc dvojnásobné olympijské medailistce skvěle sedla do povahy.

„Po pár dnech natáčení mi Bára řekla: ‚Ty zvládáš všechny sporty, které jsem vždycky chtěla umět.‘ To bylo vtipné. Na longboardu a surfu se občas projedu, ale není to tak, že bych to moc uměla. Jediné, co umím, je snowboard,“ zasmála se držitelka zlaté a bronzové olympijské medaile.

Přitom než Eva Samková poprvé přišla do nahrávacího studia, měla ze své pěvecké premiéry trému. „Strašnou... Byla u toho Bára a taky Honza Muchow. Ale po chvíli mi ani nepřišlo, že bych něco nahrávala. Člověk si to uvědomí, až když slyší záznam,“ přiznala.

Na otázku, jestli bude výsledný pěvecký výkon stačit i na nějakou cenu Anděl udělovanou Akademií populární hudby, ale Eva Samková odpovídá jednoznačně. „To naštěstí ne, to přenechám Báře,“ dodala úspěšná snowboardcrossařka a nově také příležitostná zpěvačka Samková.