Pro cenu na bílém koni. ‚Užila jsem si to,‘ vyprávěla Eva Samková po vyhlášení Královnou bílé stopy

Když Evu Samkovou vyhlásili Královnou bílé stopy za uplynulou sezonu, nepřišla si pro cenu sama. Na pódium přijela na koni.

„Byla jsem strašně nadšená, když za mou s tím nápadem přišli. Loni jsem se při vyhlášení točila na kruhu, teď jsem přijela na koni. Užila jsem si to, bylo to super a kobyla byla skvělá,“ vyprávěla po vyhlášení na Radiožurnálu.

Herci souboru Cirk La Putyka ji do posadili do sedla koně přímo na jevišti. Snowboardcrosařku, která ve volném čase ráda jezdí na koni, takové překvapení potěšilo dvojnásob. I když o úplné překvapení prý nešlo.

„Odpoledne jsme zkoušely nástup, kobylka byla na všechno připravená. Ale samozřejmě, tolik lidí najednou nasimulovat nešlo. Ale nic neřešila, byla klidná, celé odpoledne trpělivě čekala ve valníku. Je to lipicánka, krásně bílá,“ zhodnotila svůj doprovod.

Dvojnásobnou olympijskou medailistku a velkou milovnici zvířat ale pochopitelně těšilo i to, že v prestižní anketě mezi silnou konkurencí lyžařů vůbec uspěla, navíc podruhé.

„Vždy je to znamení toho, že jedna sezona opravdu skončila a začíná druhá. Jsem za tohle ocenění moc ráda. Poprvé v roce 2014 jsem vůbec nečekala, že můžu někdy Krále bílé stopy vyhrát,“ prohlásila.

„Hlavně jde o to, že člověk musí vyhrát úplně všechno. Na Svazu lyžařů to není vůbec jednoduché, o to víc to člověka těší. Pak má pocit, že si to zasloužil,“ hodnotila nová Královna bílé stopy Eva Samková.

V anketě Svazu lyžařů za sebou s velkým odstupem druhou Ester Ledeckou a třetí Gabrielu Capovou.

Mezi akrobaty triumfovala skikrosařka Nikol Kučerová, která skončila sedmá na MS. Sdruženářům vládl Tomáš Portyk, skokanům Roman Koudelka a běžcům vicemistr světa do 23 let Michal Novák. Nejlepším travním lyžařem byl Martin Barták. Juniorem roku se stal sjezdař Jan Zabystřan.

Výsledky ankety Král bílé stopy 2019: Celkové pořadí:

1. Eva Samková 42

2. Ester Ledecká 4

3. Gabriela Capová 1



Trenér roku: Marek Jelínek

Junior roku: Jan Zabystřan

Síň slávy: Václav Vrbata – in memoriam Jednotlivé disciplíny:

Akrobatické lyžování – Nikol Kučerová

Alpské disciplíny – Ester Ledecká

Běh na lyžích – Michal Novák

Severská kombinace – Tomáš Portyk

Skok na lyžích – Roman Koudelka

Snowboarding – Eva Samková

Travní lyžování – Martin Barták