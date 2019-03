Evka má ještě obrovské rezervy, říká trenér Samkové. Příští sezona bude o nové technice i studiu

Snowboardcrossařka Eva Samková má za sebou ideální sezonu. Ovládla mistrovství světa, vyhrála celkové pořadí Světového poháru i díky sobotnímu triumfu ve švýcarském Veysonnaz a závodní období končí zdravá. A to je velmi dobrý příslib k tomu, aby i v budoucnu mohla na svazích po celém světě stoupat česká vlajka nejvýš ze všech. Veysonnaz/Švýcarsko 9:41 17. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Samková | Foto: Tyler Tate | Zdroj: ČTK/AP

Z plastového tlampače francouzských fanoušků sice zněla Marseillaisa, ale pod azurovou oblohou se nejvíc radovala 25letá Češka. „Nebyl to odpočinek, vypila jsem dost energeťáku, protože jsem po čtyřech dnech ježdění byla hotová. Ale na finále člověk vždycky sebere nějaké síly,“ radovala se po zisku křišťálového glóbu snowboardcrossařka Eva Samková.

Byla to životní sezona, radovala se po vítězství a zisku křišťálového glóbu Eva Samková Číst článek

Finále zvládla. Sice ne tak dokonale technicky, jak by si přál trenér perfekcionista Marek Jelínek, ale i on se usmíval a už spřádal plány na následující sezonu, ve které bude prostor na menší experimenty.

„Budou to tréninky na další sezony. Je to ‚jen‘ sezona Světových pohárů. Pro nás je i kvůli financování důležitější mistrovství světa a pak olympiáda. Příští rok budeme zkoušet nová prkna a učit se novou techniku, abychom byli furt vepředu a svět nás nedohnal,“ naráží Marek Jelínek na výjimečnou techniku Evy Samkové, kterou se snaží ostatní týmy už několik let okopírovat.

Teď ale mistryně světa, olympijský vítězka a dvojnásobná držitelka křišťálového glóbu nad dalšími závody nepřemýšlí a nastiňuje svůj nejbližší program:

„Mám volno, naplánovala jsem nějaké výlety a začala mi dovolená. Dělala jsem si legraci, že to byl poslední pracovní den. Zatím budou jen krátké výlety po Evropě. Příští sezona není důležitá, tak bych mohla začít studovat,“ plánuje Eva Samková.

Motivace Sáblíkovou

Ráda by se vrátila ke studiu na Fakultě tělesné výchovy a sportu, které přerušila v roce 2017 při přípravě na nakonec bronzovou olympiádu v Jižní Koreji. Na té další v Pekingu by ji trenér rád viděl na nejvyšší stupínku.

„Vždycky říkám, že moje svěřenci nejedou vyhrát, ale jedou dělat pohyby na trati tak dobře, jak si přeju. A když je udělají tak dobře, jak si přeju, tak většinou vyhrají. Evka má ještě obrovské rezervy, máme spoustu práce a věřím, že v roce 2022 na olympiádě v Číně bude v nejlepší formě v životě,“ doufá Marek Jelínek.

A motivací by mohla být i rychlobruslařka Martina Sáblíková, která ve 31 letech překonala 2 světové rekordy

„Martina Sáblíková má nejlepší výkony, protože je v pohodě, nebolí ji záda, má kolem sebe skvělý tým a je šťastná. Vidíme, že to jde dál na nejvyšší úrovni. Vrchol vidím v Číně, možná dál. Uvidíme, jak Evka bude chtít rodinu. Tyhle věci jí nikdy radit nebudu. Jsem tu pro ni, ne abych ji využíval,“ dodává Marek Jelínek.