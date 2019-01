Eva Samková trenérkou. Před mistrovstvím světa bude snowboardcross učit děti

Rok 2019 sice teprve začíná, ale za necelý měsíc už bude mít snowboardcrossařka Eva Samková letošní sportovní vrchol za sebou. V únoru se dvojnásobná olympijská medailistka pokusí vybojovat svůj první cenný kov z mistrovství světa. Ještě předtím, než odletí do Spojených států, ale vyrazí na Dolní Moravu, aby předala své zkušenosti dětem. Dolní Morava 8:51 5. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Samková | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Hrozně mě to baví. Je super, když člověk někomu něco poradí a ve druhé jízdě se to změní, jak představuju. Pak mám pocit, že to má smysl,“ řekla Radiožurnálu Eva Samková, když se v létě starala o juniorskou reprezentaci na Novém Zélandu.

Hlavní tvář českého snowboardcrossu si už několikrát vyzkoušela roli učitelky a trenérky. A v pondělí bude na kopci s dětmi na kempu, který pořádá Český snowboardcrossový tým. A tak se těší na staré i nové tváře.

„Potkám se s těmi dětmi, se kterými jsem se už poznala na minulém kempu, nebo poznám nové. Pro mě je dobře, že se pořád rozšiřuje snowboardcrossová základna, zároveň se já přiučím, jak s dětmi komunikovat a trénovat je,“ přemýšlí vítězka z olympiády v Soči.

Kariéra trenérky?

Sama Samková sice mluví jen s velkou rezervou o tom, že by se po konci kariéry věnovala trénování, ale třeba její kouč Marek Jelínek by jí v budoucnu reprezentační tým rád předal.

Závodnice ale aktuálně patří k absolutní špičce a to by ráda potvrdila na únorovém světovém šampionátu. Do něj už jí žádný velký závod nečeká a je ráda, že se na začátku roku na Dolní Moravě trochu odreaguje.

„Záleží, jestli tam bude nějaká trať. Myslím, že na začátku sezony tam ještě nic nebude. Budu tam spíš na poježdění v klidu,“ tuší.

„Ve vyšších polohách areálu jsou pro lyžaře podmínky skvělé, ale my potřebujeme placku a sjezdovku, která je dostatečně široká, abychom nepřekáželi jezdící veřejnosti. V místech, která jsou pro nás příhodná, zatím skvělé podmínky nejsou,“ doplňuje trenér české snowboardcrossové reprezentace Marek Jelínek, podle kterého dorazí do areálu pod Králický Sněžník víc než 60 dětí.