Vyhozené rameno? ‚Možná mi to i nahrálo,‘ říká Eva Samková po vítězství

V obou dnech jste si užila hodně těsných soubojů - vyrovnává se světová špička snowboardcrossařek?

Jednoznačně. Bylo to vidět už na olympiádě a já už to vnímám několik let. Lindsey Jacobellisová je na okruhu hrozně dlouho, ale musela se zlepšit, protože to, co by jí stačilo před pár lety, by jí teď nestačilo.

Snowboardcrossařka Eva Samková vyhrála 11. závod Světového poháru v kariéře Číst článek

Tohle byla jednodušší trať, placatá a do toho foukalo, tak jsme jely všechny pohromadě. Jsem za to strašně ráda, protože je to o to zábavnější a můžeme dokázat, že i na nás je zajímavé se dívat.

Jak vás limitovalo vyhozené rameno ze včerejšího závodu?

V tom jsem nejlepší na světě, bohužel. Není to příjemné, ale jsem na to zvyklá. Nebolí mě to, jen člověk nesmí propadnout beznaději. Odjela jsem s tím už víc závodů a jde to. Vypadlo mi včera v semifinále a pak se svaly stáhly a docela to drželo.

Ráno jsem si zacvičila a trošku se to uvolnilo, cítila jsem, že rameno nebylo skvěle zacentrované. Dala jsem si na to pozor a počítala jsem s tím, že nebudu první po startu. A ani to nevadilo, protože hrozně foukalo, možná mi to i nahrálo.

A mimo závod, třeba teď, rameno cítíte?

Teď mě začala trošku bolet obě, protože jsem cvičila víc než normálně a mám je namožené. Když jsem ve startovní bráně, musím ramena i břicho hodně zpevnit, abych byla připravená. Ale teď jsem byla týden nemocná, tak jsem možná celá rozsekaná.

Do únorového mistrovství světa ve Spojených státech už žádný závod Světového poháru nebude. Je to pro vás výhoda, nebo nevýhoda?

Těžko říct. Zařídili jsme si, že poletíme do Ameriky dřív a budeme tam na tréninkovém kempu. Není to na škodu, člověk má víc času se připravit a závodit budu s lidmi z týmu. Bylo by milé, kdybychom tam měli ještě jeden závod, ale aspoň je to teď velká pohoda.

V Americe bude také poprvé nová olympijská disciplína - závod smíšených týmů. Jaké šance máte tam?

Jsem ráda, že máme novou disciplínu na olympiádě, že máme dvě šance na medaili, zatím jsme měli vůči ostatním sportům trošku nevýhodu. Ale my jsme to ještě nikdy nejeli. Závody týmů jezdíme buď holky nebo kluci, smíšený závod jsme ještě nikdy nejeli.

Hlasovali jsme, aby se závod nejdřív ozkoušel na SP před mistrovstvím světa, to se nestalo. Tak uvidíme, doufám, že tam nebudeme vypadat jako nějací trotlové. Bude to zajímavé, ale budou muset být daná nějaká pravidla, jestli pojedou první kluci, nebo holky. Kdyby si týmy mohly vybrat, jestli pojede první kluk, nebo holka, bylo by to fakt nebezpečné. Ale těším se, nejspíš pojedu s Johnym (Janem Kubičíkem, pozn. red) a on je hrozně šikovný.

Teď jste na cestě z Itálie. Co budete mít ke štědrovečerní večeři, až dorazíte? Řízek, nebo rybu?

Určitě rybu. Ale teď bych si nejradši dala šampaňské, které jsem vyhrála.