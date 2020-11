Samkovou vyhnala z ledovce koronavirová opatření. ‚Tak pojedu do Krkonoš,‘ plánuje olympijská vítězka

Hvězda světového snowboardcrossu Eva Samková měla v tomto týdnu trénovat na sněhu v Alpách. Ale nakonec musela s týmem z Rakouska zpátky do Čech. Důvodem jsou koronavirová opatření, která z ledovců vyhnala i sportovce. Ti měli původně výjimku a na rozdíl od turistů na rakouské sjezdovky mohli. Vrchlabí 15:48 10. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Samková | Zdroj: Profimedia

Olympijská vítězka ve snowboardkrosu Eva Samková musela předčasně ukončit trénink v Alpách. Od neděle totiž na rakouský ledovec Pitztal nemůžou ani sportovci. Ale situace se po jejím návratu do Čech opět změnila.

Poslechněte si, jak se Eva Samková připravuje na novou sezonu

„Tam bylo tři dny nádherně a ještě docela teplo. Navíc na tom ledovci nikdo nebyl, to člověk fakt nezažije, aby na podzim na Pitztalu nebyla nikde žádná fronta. Návrat byl teda bohužel silnej a koukala jsem, že to má být až do pátku. Tak asi vyrazím do Krkonoš.“

Povídá olympijská vítězka a mistryně světa Eva Samková po atletickém tréninku při pohledu na sychravý pražský podzim.

Předčasný návrat

To v jejích domovských Krkonoších je při inverzním počasí o dost lépe. Stejně tak jako na rakouském Pitztalu, kde měla zdokonalovat svoji výjimečnou techniku na sněhu, ale v neděli musela i s týmem předčasně domů.

„Vyrazili jsme zpátky, aby v pondělí nám napsali další zprávu, že se to ve středu od 11. listopadu znova do pro sportovce znovu otevře do odvolání. Je vidět, že situace v Evropě je všude stejná,“ usmívá se česká snowboardcrossařka nad rozhodnutím rakouských úřadů.

Ty z původního plánu zavřít zimní střediska do konce listopadu rychle ustoupily. Pro Samkovou by ale rychlý konec soustředění žádným problémem být neměl.

„Co jsem to tak počítala, tak podle původního plánu přijdu o dva nebo tři dny ježdění, což není tak hrozný. Vracet se by nemělo smysl, měli bysme mezi Finskem pauzu jen tři dny. My jsme to kvůli tomu posunuli, protože odlétáme o pár dní dřív a jedeme tam na dva týdny. Tam se dá jezdit dvakrát denně.“

Vyhlíží už Eva Samková závěrečnou fází přípravy na novou sezónu, ve které by měla obhajovat titul mistryně světa na únorovém světovém šampionátu v Číně. Do Finska plánuje český tým odletět 19. listopadu.

„My jsme za polárním kruhem - Pyhätunturi - středisko, které má výšku asi 600 metrů nad mořem. Je to placaté a je tam zima, loni jsme tam jezdili asi v minus 20 stupních.“

Mluví trenér české snowboardcrossové reprezentace Marek Jelínek o finském středisku a specifických podmínkách k tréninku, kde sice jsou denně jen zhruba dvě až tři hodiny světla, ale na druhou stranu odpadá při bydlení přímo na kopci zdlouhavá cesta na ledovec – tak jak to tým zná z Alp.