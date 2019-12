Být ten závod o dva metry delší, tak by to se mnou bylo špatné, smála se Samková po triumfu

Stejně jak snowboardcrosařka Eva Samková minulou sezónu ukončila, tak začala tu novou. Olympijská vítězka ovládla závod Světového poháru v rakouském Montafonu a podle vlastních slov chvílemi ani nevěřila, že by mohla vyhrát.

„Opravdu jsem si nebyla jistá, byly hrozně blízko za mnou. Bála jsem se, že přijedou dřív. Kdyby ten závod byl o dva metry delší, tak by to bylo asi špatné,“ neskrývala Samková radost po závodě.

Těsně před startem finále začalo hodně foukat a tak musela Samková na trati bojovat nejen se soupeřkami, ale také s protivětrem.

„V zatáčkách to je prudší a já jsem byla první, prorážela ten hlubší sníh. Kombinace toho, že jsem byla v protivětru na prvním místě a ony se za mě zavěsily, to bylo těžké. Ta rovinka je opravdu strašně dlouhá, naštěstí to ale vyšlo, ale bylo to jen tak tak.“

Měla dobře namazáno

Už po kvalifikaci si šestadvacetiletá česká závodnice pochvalovala své servismany a ve finálové jízdě se na ně mohla spolehnout znovu.

„V první rozjížďce ve čtvrtfinále jsem hrozně zrychlovala, to bylo super. Ty holky se pak v dalších jízdách zlepšují a Italové mají vždy skvěle namazáno,“ zhodnotila Samková.

„Na začátku sezony nikdo neví, jak na tom bude. Se soupeřkami se sice občas potkáváme na tréninku, ale dá se to těžko odhadovat. Já jsem ráda, že to tak dopadlo, je to skvělé.“