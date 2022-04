Při chůzi už ani moc nekulhám, popisuje Samková svůj návrat ke sportu po zlomenině obou kotníků

Česká snowboardcrossařka Eva Samková pomalu doléčuje prosincovou zlomeninu obou kotníků. I když má v levé noze stále šrouby, už plánuje návrat na svahy. Nejen o tom mluvila Eva Samková v rozhovoru na Radiožurnálu Sport. Moderátorka, olympijská vítězka Kateřina Neumannová s ní kromě epizodní role před filmovou kamerou mluvila i o jejím zdravotním stavu. Praha 16:43 1. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Samková | Zdroj: Profimedia

Před víc než třemi měsíci rozesmutnilo fanoušky zranění snowboardcrossařky Evy Samkové. Po zlomenině obou kotníků sice chvíli žila naděje na účast na olympijských hrách v Pekingu, ta ale těsně před Hrami zhasla.

Od té doby se ale zdravotní stav Evy Samkové výrazně zlepšil.

„Teď už je to lehce přes tři měsíce od úrazu a operace, protože to bylo ve stejný den. Docela to jde, mám ale samozřejmě omezenou hybnost a rozsah pohybu v kotníku, protože tam mám pořád šrouby. Doufám, že v červnu mi to vyndaj a že se to zase trochu zlepší. Už můžu dělat dřepy na jedné noze, trochu výpony.“

„Moje stabilita je tragická, chodím na fyzio a pomalu běhám na odlehčovacím běhátku. Jezdím na koni, to docela jde, a myslím, že se to zlepšuje, protože při chůzi už ani moc nekulhám,“ popisuje svůj aktuální zdravotní stav olympijská vítězka.

Dotazy a podpora

V rozhovoru s Kateřinou Neumannovou se Samková svěřila, že dotazům na její zdravotní stav nečelí jen ona, ale i její životní partner - herec Marek Hadamczik.

„Chápu to. Na začátku byla obrovská vlna solidarity a podpory, to bylo hrozně hezké. Nevím teda, jak to zvládá můj Marek, na to se taky všichni ptají,“ říká Samková.

Právě její partner Hadamczik figuruje ve filmu Poslední závod, který přibližuje příběh Bohumila Hanče a Václava Vrbaty, kteří zahynuli při lyžařském závodu v roce 1913 v Krkonoších.

„Je to přímo ze závodu v roce 1913 a pak tam jsou i 50. léta a já byla tam, když kluci natáčeli ten závod. Byla jsem se podívat na Labské a šla se podívat po horách, bylo hezké to vidět. Navíc jsem si tam zahrála rekreantku ROH. Mám tam asi dvě věty,“ směje se osmadvacetiletá rodačka z Vrchlabí.

