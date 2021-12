Olympiáda by byl příjemný bonus, říká trenér Jelínek o rekonvalescenci Samkové po zranění

Snowboardcrossařka Eva Samková se zotavuje po nešťastném pádu v závodě Světového poháru v Montafonu. Při snaze kopnout v závěrečných metrech snowboard před soupeřku si zlomila oba kotníky. O tom, jestli má podle současných prognóz stále šanci se uzdravit do olympijských her v Pekingu, hovořil pro Radiožurnál Sport její trenér Marek Jelínek. Praha 11:33 23. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Samková | Zdroj: Reuters

Samková si v závodě Světového poháru v Montafonu nešťastně zlomily oba kotníky a ještě v Rakousku podstoupila operaci.

Poslechněte si, jak probíhá rekonvalescence Evy Samkové a jestli má šanci stihnout olympijské hry v Pekingu

„Byl jsem s Evkou v centru pohybové medicíny Pavla Koláře a vyvíjí se to poměrně dobře,“ řekl trenér snowboardcrossové reprezentace.

„Co je myslím nejdůležitější, že Evka má dobrou náladu a je odhodlaná pracovat a bojovat, aby se co nejdříve uzdravila. Je to velká práce a asi i trochu překonávání bolesti,“ poodhalil stav české reprezentantky trenér Jelínek.

Stihnout olympijské hry v Pekingu by byl podle něj příjemný bonus, ale ve hře je teď hlavně plné zotavení.

„Když se podaří dát ji do kupy tak, že třeba by i stihla olympiádu, tak by to byl příjemný bonus. My se ji s lékařským týmem snažíme dostat dohromady tak, aby dál závodila a nebo aby, když by nechtěla závodit, vedla plnohodnotný život bez bolestí a byla zdravá.“ dodal Jelínek.