‚Bylo to jako pravá olympiáda.‘ Čeští mladí sportovci se vrátili z Evropského olympijské festivalu

V sobotu na vojenské letiště do pražských Kbel přiletěla výprava sportovců z Evropského olympijského festivalu mládeže. Hostem v Sarajevu byla i bývalá běžkyně na lyžích Květa Pecková Jeriová. Sportovkyně, která právě před 35 lety na zimních olympijských hrách v Sarajevu získala 2 medaile Sarajevo, Praha 19:21 16. února 2019

„První, čeho jsem si všimla, když přistávalo letadlo, že blízko letiště byl vidět veliký hřbitov se spoustou křížů,“ vzpomíná Květa Jeriová Pecková na smutné první dojmy po příletu do hlavního města Bosny a Hercegoviny.

V Sarajevu skončila Evropský olympijský festival mládeže. Do Bosny a Hercegoviny se vydala také medailistka z tehdejší olympiáda Květa Jeriová Pecková

Od válečného konfliktu na balkánském poloostrově uplynulo už více než čtvrt století, následky jsou ale v Sarajevu vidět pořád.

„Ty stopy byly patrné po celém městě, i když, jak se zdá, Sarajevo se snaží žít, ale dostala jsem se k tomu hotelu, kde jsme bydleli. Tam jsme my prožili celou olympiádu. Už jsem věděla, že je zničený, že je vypálený, takže to jsem měla to nejkrutější srovnání,“ popisuje Jeriová Pecková.

Přesto se organizátoři olympijskou myšlenku snažili v Sarajevu obnovit. A právě porovnání s olympiádou z roku 1984 a tou letošní mládežnickou viděla i Květa Pecková Jeriová.

„Musím říct, že se snažili, aby tuto olympiádu pro mladé udělali v tom nejlepším duchu, protože všichni, co tady na ní pracovali, tak byli ohromně ochotní. Mladí lidé, které jsem tady potkala, byli nadšení. Měli velký zájem o to, aby se nám tu líbilo,“ vysvětluje bývalá česká běžkyně na lyžích.

Kromě chmurných vzpomínek si ale dvojnásobná olympijská medailistka atmosféru v Sarajevu užívala. Fandila samozřejmě běžcům na lyžích, krasobruslařům i biatlonistům.

Nevynechala ani jeden hokejový zápas. A právě hokejisté se v Sarajevu usmívali nejvíc. Český národní tým totiž celý turnaj vyhrál.

„Bylo to jako pravá olympiáda. My jsme to taky tak brali, takže to tady bylo parádní a užili jsme si to. Mám ten sen, podívat se za český nároďák na olympiádu. To je ještě daleko a dlouhá cesta,“ hodnotil s medailí na krku Michal Gut.

Mladý hokejista tak nebude na Sarajevo vzpomínat jako na zemi poničenou válkou, ale na místo, kde získal zlatou olympijskou medaili. I když jen tu mládežnickou.