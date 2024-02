Českým biatlonistům chybí v týmu vzory, shodují se fanoušci. Zmiňují návrat Soukalové a výměnu trenérů

V Novém Městě na Moravě v neděli od rána lehce prší, ale Vysočina Aréna se pomalu plní příznivci biatlonu z celého světa. Mezi nimi pochopitelně převládají domácí fanoušci vybaveni vlajkami, píšťalkami, či netradičními kostýmy.

„Michal Krčmář, to je klasika, dlouhodobý držák českého týmu. A Markéta Davidová,“ vychrlí ze sebe parta kamarádů, která dorazila z Olomouce na dotaz, jestli někdo z české reprezentace získá v průběhu šampionátu medaili.

Při dotazu na aktuální formu domácích závodníků už však své nadšení mírní a postupně vyjmenovávají důvody, proč se podle nich nedaří. Může to být mázou, může to být psychika, ale máza bude rozhodovat.

V nedávné minulosti se nejen mezi fanoušky, ale i závodníky a funkcionáři skloňoval možný návrat Gabriely Soukalové, která kariéru oficiálně ukončila kvůli zdravotním problémům v roce 2019.

„Určitě, samozřejmě, to by byla pecka. Šlo jí to a brala medaile jako na běžícím páse,“ komentují spíše přání, než reálnou šanci na návrat bývalé hvězdy biatlonového světa.

Manželé z Opavy

Jiří a Jana jsou manželský pár, který na Vysočinu dorazil z Opavy. Fandit přijeli i s národní vlajkou a pláštěnkou v českých barvách.

„Fandíme Markétě Davidové. Ona má asi jako jediná šanci letos vybojovat medaili,“ shodují se. Hlavní problém dosavadního neúspěchu vidí v psychickém rozpoložení v týmu. Ani návrat Soukalové by ale podle nich výsledky nepozvedl. „To už určitě ne, ta je za zenitem, uzavře stručně Jiří, zatímco Jana otázku nijak nekomentuje.

„Přijel jsem z Hranice ze Severní Moravy,“ představí se Petr a jedním dechem dodává, že věří Markétě Davidové.

„Krčmář byl v sobotní sprintu až na 19. místě, ale mohl by to zlepšit. Vůbec netušíme, proč jim to nejde, ale i ten Bö neběží, tak jako běhával. Ostatní jsou pořád lepší a lepší,“ myslí si Petr.

A pomohlo by podle něj, kdyby se vrátila Gabriela Soukalová? „To by bylo fajn. Možná by to pomohlo i těm našim dalším závodníkům, protože v týmu chybí výrazná osobnost. To by určitě pomohlo,“ dodává a pomalu míří směrem k tribuně.

Čerti z Jindřichova Hradce

Mirek a Petra přijeli z jihu Čech a byli dobře naladěni. Na dotaz, jestli má někdo z českého týmu šanci na medaili, dvojhlasně vyřknou: „Markéta! Věříme jí. Pokud předvede takovou stíhačku jako minule, tak by to mohlo být super a dostat se vysoko. Doufáme, že konečně zastřílí čistě a udělá pěkný závod.“

Českému týmu podle nich komplikuje cestu k lepším výsledkům nejen lepší servis, ale i podmínky.

„Trochu štěstí na střelnici a možná mazání, že se asi nepopasovali dobře s tím fluorovým zákazem. Francouzi a Norové možná mají tu mázu lepší a daří se jim víc. Taky mi to vrtá hlavou a nechápu to,“ vyjmenovává možné důvody neúspěchu Mirek.

Mladým závodníkům chybí podle Mirka v týmu úspěšné vzory. „Ať už je generační obměna v jakémkoliv sportu, tak si to musí sednout. Ti mladí ale potřebují nějaké vzory, aby je to táhlo nahoru. Když tam nebudou mít někoho, komu se vyrovnat, půjde to pomalu.“

Návrat Soukalové by podle nich byl dobrým tahákem pro fanoušky, ale nikoliv návratem na pódiová umístění. „Gabriela by určitě pomohla fanouškům, byla by to zajímavé. Jestli by se ale dokázala vrátit na vrcholnou úroveň a dokázala zase vyhrávat, to nevím.“

„Věříme Terezce Voborníkové. Ještě rok a vyrovná se Gábině!“ doplní Mirkovy úvahy manželka Petra.

Norové jako vzor

Cestu dlouhou přes 200 kilometrů absolvoval do Nového Města na Moravě i fanoušek Filip, který do dějiště světového šampionátu dorazil až z Ostravy.

V medaili od českých závodníků moc nevěří, ale i tak si chce závody užít. „Rád bych tomu věřil, budu v to doufat. Nevím, jestli je to reálné, ale rozhodně jsem ale přijel fandit, ať už skončí jakkoliv,“ těší se Filip.

Na dotaz, proč to v letošní sezoně českým reprezentantům moc nejde, odpovídá: „Těžko říct, ale myslím, že trenéři přesluhují. Pořád se říká, že střelba je horší a horší a nic se s tím nedělá.“

Podle Filipa je výsledkový problém zakořeněný někde jinde, než v generační obměně, která se často jako jeden z důvodů neúspěchu zmiňuje.

„To si nemyslím, protože když se podíváme na Norsko, tak obměňují závodníky v každé sezoně a nováčci se okamžitě chytnou a jezdí do desítky. Problém bude v něčem jiném.“

Návrat Gabriely Soukalové do závodní kombinézy by podle něj pomohl, ale muselo by to být dříve.

„Tak tři roky zpátky určitě, to by byla vzpruha. V tuhle chvíli ale by to nebylo, jako když se vrací Jaromír Jágr. Myslím, že by si spíš pošpinila své biatlonové jméno, nejezdila takové výsledky a diváci by byli zklamaní,“ uzavírá své úvahy o aktuální formě českého týmu v Novém Městě na Moravě fanoušek Filip.