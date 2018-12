Slovinská Pokljuka oslní nádhernou přírodou a klidem, ale rozhodně ne nejlepší biatlonovou atmosférou

Skupina českých fanoušků se v hledišti bez problémů prosadí. Vůbec nevadí, že ji tvoří jen čtyři lidé a že její nejmladší člen možná ještě ani neumí mluvit. Stojí na jedné ze dvou tribun – na té poloprázdné. Ta druhá je totiž úplně prázdná.

„Jsme z toho trochu překvapení, protože jsme loni byli v Anterselvě, předtím v Novém Městě, ale zase jsme rádi, že jsme o to blíž závodníkům. Je to úplně něco jiného, ani jsme nečekali, že tu budeme jediní Češi. To se nám ještě nikde nestalo,“ říká reportérovi Radiožurnálu fanoušek Zdeněk.

Biatlonové závody se tu hodně liší od těch v Německu, Rakousku, Itálii nebo Novém Městě na Moravě, a nejen co do počtu diváků. Pořadatelé někdy při vstupu do areálu vůbec nekontrolují akreditace, bez problémů se dostanete až k buňkám mezi závodníky, a pokud jste autem, vždycky máte kde zaparkovat.

Alena, jedna z místních, mi říká, že biatlon tady v Julských Alpách prostě není tak populární, ostatně kromě Jakova Faka a dopingové hříšnice Teji Gregorinové Slovinci nemají výraznější závodníky.

Podle Michala Krčmáře je navíc Pokljuka na až příliš odlehlém místě, vždyť ji s civilizací spojuje jen několik kilometrů dlouhá, klikatá a hodně strmá cesta.

„Je to jako na konci světa. Furt tady život je, ale vede sem jen jedna cesta. V Pokljuce to vždycky bylo takové komornější prostředí. Ve středu a ve čtvrtek tu bude ještě méně lidí, protože jsou to všední dny. Prostě to tu takhle je, Slovinci mají skoky,“ říká Michal Krčmář s tím, že ze zimních sportů mají Slovinci raději skoky na lyžích.

