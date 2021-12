‚Všichni jsme rádi, že se fanoušci vrátili.‘ České biatlonisty těší, že mají znovu diváckou kulisu

Celý minulý ročník biatlonového Světového poháru byl bez fanoušků. Ti se na tribuny mohli vrátit až teď na úvod sezóny ve švédském Östersundu a využil toho i minimálně jeden Čech.

Ano, není to Nové Město v dobách největší slávy, ale aspoň nějaké fanoušky, i když vlažnější, byste na stadionu v Östersundu našli. Tak pár tisícovek.

„Je to příjemné a doufám, že situace bude taková, že lidi budou na co nejvíce závodech. Tady jich nebývá tolik, ale myslím, že jsme všichni rádi, že se vrátili,“ doplňuje v rozhovoru pro Radiožurnál Michala Krčmáře Markéta Davidová, která si tak mohla přece jen lépe vychutnat medailový ceremoniál po vítězství v úvodním vytrvalostním závodě.

A i když převládaly pochopitelně švédské vlajky, doplněné norskými nebo německými, nakonec se objevil i Lukáš z Čech.

„Přijel jsem se podívat s kolegou z práce z Norska na biatlonové závody, měli jsme to z Trondheimu kousek,“ řekl nejspíš jediný český fanoušek.

Markéta Davidová se s Lukášem a jeho kamarádem dokonce i setkala, ale nebyla to žádná šťastná náhoda ani poděkování za fandění při vítězném závodě.

„Je to jeden z mých dobrých kamarádů, on dělal dřív dokonce biatlon, tak se známe docela dlouho. Doufám, že si to užil a že mu za to ta cesta stála.“ dodala Davidová.

Příští týden v Hochfilzenu budou už tribuny zase prázdné, fanoušky si tak musí biatlonisté pořádně užít teď do neděle. Potěšit se je znovu pokusí už ve čtvrtečních sprintech.