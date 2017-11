Fin mění trénink českých lyžařů. Jakš by měl zajet nejlepší výsledek v kariéře, říká Jarva

Na některé úspěchy českých sportovců se nezapomíná. Obzvlášť na ty olympijské. České běžecké lyžování v posledních sezonách není tak úspěšné, jak by si mnozí fanoušci přáli, a tak se zatím stále hledá "nový“ Lukáš Bauer nebo Kateřina Neumannová. Pomoci by tomu měl i nový šéftrenér české reprezentace - Fin Ilkka Jarva. Praha 10:15 4. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Finský šéftrenér českých běžců na lyžích Ilkka Jarva | Foto: Svaz lyžařů ČR

Bronzová medaile pro mužskou štafetu, to byl úspěch běžeckého lyžování na Olympijských hrách ve Vancouveru v roce 2010. Do letošní olympijské sezony vstupuje poměrně mladý tým běžců na lyžích s novým šéftrenérem reprezentace - Finem Ilkkou Jarvou.

„Myslím, že to jde dobře. Hlavně Zbyněk Valoušek a Honza Franc pracují tvrdě, aby mně a závodníkům vysvětlili, jaký systém byl doposud a jaký je teď. Myslím, že jsme na dobré cestě a doufám, že se to v příští sezoně ukáže,“ říká nový finský šéftrenér.

Zároveň dodává, jak moc se lyžování od devadesátých let změnilo. „Začal to Peter Northug se svým sprintem ve finiši. Teď to dělá každý. Češi jsou hodně zaměření na tvrdé tréninky a vysokou zátěž, ve Skandinávii je nejdůležitější, jak jsi rychlý.“

Podle Jarvy je jednou z nejdůležitějších věcí práce s horní polovinou těla. Změnu tréninku pociťuje také nejzkušenější reprezentant a člen památné bronzové olympijské štafety z Vancouveru 2010 Martin Jakš.

Soupeři jako kulturisti

„Takový je asi teď trend. Kdo se svlékne, tak jsou to kulturisti, mají hodně namakaný vršek. Ilkka říkal, že je to potřeba, tak jsme se snažili, abych nabral i na svalech a přenesl to do soupaže i do bruslení,“ vysvětluje.

Martin Jakš bude také největší oporou týmu v nadcházející olympijské sezoně. S cíli je ale Ilkka Jarva opatrný.

„Martin Jakš by měl na olympiádě zajet nejlepší výsledek v kariéře. U ostatních je důležité, aby se zlepšovali. Změny se projeví, ale jde to pomalu,“ říká Ilkka Jarva.

Nejlepším individuálním výsledkem Martina Jakše na ZOH je 27. místo na skiatlonech ve Vancouveru i v Soči. První závod Světového poháru je na programu na konci listopadu ve finské Ruce.