Když bych skončil do desátého místa, tak to bude zázrak, říká lyžař Novák před Tour de Ski

V italském Toblachu v sobotu startuje 18. ročník Tour de Ski a čeští běžci na lyžích můžou mezi elitou spíš překvapit. Důvod je ten, že hlavní tahoun reprezentace Michal Novák se teprve dává dohromady po nemoci a rozhodně nemyslí na stupně vítězů. Toblach 11:24 30. prosince 2023

Běžec na lyžích Michal Novák (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Startuji v prvním závodě, což je sprint. Pak půjdeme den za dnem. Nepředpokládám, že bych Tour de Ski dokončil,“ povídá před první etapou v Toblachu Michal Novák.

Ten totiž týden před Vánoci prodělal chřipku, která ho vyřadila z posledního závodu Světového poháru v norském Trondheimu a z postele prý vstal až 25. prosince. Do kvalifikace sprintu volnou technikou tak nastoupí ve 12 hodin bez výraznějších ambicí a pokusí se dostat do bodované třicítky.

„Musím být realista. Je to skoro nereálné, protože jsem tělu zatím dal znát, že jen neležím v posteli. Žádný trénink jsem ale neudělal. Kdybych skončil kolem desátého místa, tak by to byl zázrak,“ usmívá se český běžec na lyžích, který byl letos ve sprintu, i když klasickou technikou, čtvrtý na světovém šampionátu v Planici.

Věří v zázrak

Novákovi trochu nahrává, že úvodní etapa Tour de Ski je zaměřená na rychlost, protože ta by mu při pozitivním scénáři neměla během nemoci odejít tak jako vytrvalost. „S fyzickou kondicí na tom musím být nyní opravdu příšerně. Ve sprintu se malý zázrak může stát a něco se povést, ale v distančních závodech to bude těžké,“ tuší Novák.

Právě proto mluví Michal Novák o tom, že po sobotním sprintu možná z Tour de Ski odstoupí. Skoro stejných posledních 14 dnů jako on prožil fenomén běhu na lyžích – pětinásobný olympijský šampion Johanes Klaebo, ale Nor na rozdíl od českého závodníka vůbec do prestižního seriálu kvůli následkům chřipky nenastoupí.