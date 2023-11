Fluor na lyžích připravil Mowinckelovou o závody. ‚Je kolem toho dost spekulací,‘ říká český šéftrenér

„Od letošní sezony došlo k úplnému zákazu používání vosků s obsahem jakéhokoli fluoru, i s vazbou C6, která byla dosud povolená. A zároveň se to začalo kontrolovat,“ přibližuje pro Radiožurnál Sport šéftrenér českých sjezdových lyžařů Jan Fiedler.

A hned při prvním závodě našli rozhodčí na skluznicích Mowinckelové nadměrné množství fluoru, a tak šestá žena prvního kola obřího slalomu v Söldenu opustila cílový prostor v slzách.

Sama na to pak reagovala tak, že rozhodně nechtěla nijak podvádět a že netuší, proč měla lyže nevyhovující pravidlům.

„Je klidně možné, že případ Mowinckelové patří do kategorie, kdy se výrobce vosku snažil najít něco podobného fluoru. A i když to fluor nebyl, tak to měřící zařízení ukázalo, že o fluor jde. Kolem její diskvalifikace je poměrně dost spekulací,“ doplňuje Fiedler.

A to jak uvnitř Mezinárodní lyžařské federace, tak mezi závodníky a trenéry. „Neumím si úplně představit, že by jí někdo namazal klasický fluorový vosk. Má nové lyže, na které fluor těžko nějaký servisák mazal. A na první závod, kdy se to kontroluje, že by to někdo risknul a nerespektoval to pravidlo, to si neumíme představit,“ přibližuje šéftrenér českých sjezdových lyžařů.

„Zajímavé a kontroverzní je to, že proti diskvalifikaci neexistuje žádný opravný prostředek. Pokud závodník neprojede branku, tak tým pořád může podat protest. Ale proti této diskvalifikaci nelze podat v rámci závodu protest,“ podotýká.

Vyostřená debata

Fiedler mluví o spekulacích ohledně přesnosti kontroly fluoru na skluznicích, když se relativně těsně před závodem v Söldenu měnila jak tolerance - neboli horní limit fluoru na lyžích, tak i způsob měření.

„Budoucnost ukáže, jestli je ta mašina přesná, nebo Mezinárodní lyžařská federace bude muset udělat určité ústupky nebo kroky, aby se neděly žádné neférové praktiky,“ uzavírá Fiedler.

„Slyšela jsem, že fluorové testy nemají úplně vypovídající hodnotu. Ale někdo, kdo se pohybuje kolem výroby lyží, zase říkal, že se to dá poměrně velmi přesně změřit,“ doplňuje mistryně světa ve slalomu z roku 2007 Šárka Strachová.

Jestli se budou „pravidla hry“ opět měnit před dalšími závody Světového poháru zatím jasné není, ale je pravděpodobné, že mnohdy vyostřená debata o mazání vosků bude na elitní úrovni pokračovat.