Látky z vosku s fluorem můžou způsobovat rakovinu, tvrdí studie. Český svaz lyžařů je chce zakázat

V profesionálním sportu jsou fluorované vosky zakázané, rekreační běžci na lyžích je ale stále používají a nevědomky tak poškozují životní prostředí. Fluorované látky, které se každý den uvolňují z lyžařských vosků, zůstanou v přírodě navždy, říká profesor Tomáš Cajthaml. Praha 17:38 17. ledna 2024

„Je to zásadní věc, a proto jim říkáme věčné chemikálie,“ vysvětluje profesor Tomáš Cajthaml z Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Poslechněte si reportáž o tom, jaký názor mají na fluorované vosky na lyže odborníci

„My neznáme žádný přírodní, biologický, ani nebiologický mechanismus, který by to mohl rozkládat. A ani to v principu není možné, protože ta vazba je tak moc pevná. Postupně, třeba za tisíce nebo deset tisíc let se ty látky eliminují,“ doufá Cajthaml.

Škodlivé látky z fluorovaných vosků jsou problémem jak pro přírodu, tak pro lidstvo. Studie ukazují, že můžou ovlivňovat endokrinní systém, imunitní systém a mohou způsobit i rakovinu.

I proto Michal Kučera ze Svazu lyžařů České republiky plně podporuje případný zákaz fluorovaných vosků.

„Protože nám otázka lidského zdraví a ochrany přírody není lhostejná. Lyžování a obecně všechny zimní sporty lidé dělají právě proto, aby trávili čas v přírodě a dělali něco pro své zdraví. Tyto věci potřebujeme ochraňovat a děláme pro to maximum, proto ten zákaz podporujeme,“ tvrdí Kučera.

„Český svaz lyžařů v současné situaci nevlastní měřící zařízení, které by kontrolovalo, že se na tuzemských akcích vyskytuje fluorovaný vosk. Nicméně děláme konkrétní kroky, abychom toto zařízení zakoupili,“ pokračuje Kučera.

„Bereme ohled i na to, abychom ho dali k dispozici všem sportovním odvětvím pod hlavičkou svazu. Nechceme tedy, aby to bylo pouze v jedné disciplíně, ale dostalo se mezi všechny. Chceme, aby kluby a účastníci věděli, jestli dělají všechno správně,“ říká Michal Kučera, technický delegát Mezinárodní lyžařské federace.

A jak vlastně chtějí výrobci vosků dosáhnout toho, aby rekreační běžci přestali používat fluorové vosky, vysvětluje zástupce jednoho z výrobců Jan Weisshäutel: „Budeme nabízet program výměny staré za nové. Když nám někdo přinese fluorovaný vosk, tak mu dáme slevu až 50 procent na vosk bez fluoru ve stejné kategorii.“