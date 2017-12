Jednou Johannes Thingnes, pak Tarjei. Biatlonista Fourcade zatím nestačí na sourozence z Norska

„Byl to docela dobrý biatlonový závod, dokud Tarjei nepřijel do cíle. Samozřejmě jsem zklamaný, protože jsem dlouho věřil ve vítězství,“ citoval Radiožurnál Fourcada.

Rodina Boeových zatím před Fourcadem úspěšně střeží židli pro vítěze v místnosti, kde po závodech probíhají tiskové konference. Ve čtvrtek na ni usedl Johannes Thingnes, a když v sobotu nezvládl první střeleckou položku a vybočil z cesty za dalším triumfem, zastoupil ho starší bratr, který v závěru sváděl boj s časem a francouzského soupeře porazil možná o necelé dvě délky lyží.

„Je to hra nervů, vlastně pokaždé když závodíte s takovým biatlonistou, jakým je Martin. Tentokrát jsem ho porazil, a po nějaké době můžu říct, že jsem zase porazil svého bratra, teď jsem ho vyrovnal. Když se váš malý bráška takhle zlepší, je příjemné ho porazit,“ říká Tarjei Boe.

Po minulé sezoně se přitom nezdálo, že by měl na biatlonových tratích svého mladšího bratra porážet, měl zdravotní problémy a těm nejrychlejším nestačil. „Bylo to hodně těžké, v minulé sezoně jsem dostal pořádnou facku. Není možné závodit s těmi nejlepšími, když nejste v pořádku. Ale vypadá to, že teď je to pryč, a tohle vítězství je důkazem, že jsem po těch probléme zpátky,“ říká vítěz prvního sprintu v nové sezoně.

S jedničkou proto vyrazí do nedělní stíhačky, na sebe bude mít nalepeného Fourcada, výrazně později bohužel odstartují čeští biatlonisté.