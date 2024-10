Nic jsem od toho nečekal, pak mi ten snowboarding jde nejlíp, říká po pátém místě v Big Airu Hroneš

O víkendu začne Světový pohár v alpském lyžování, ale některé jiné sporty už mají úvod sezony za sebou. Patří mezi ně freestyle snowboarding a v něm na sebe výrazně upozornili i čeští reprezentanti. Především dvacetiletý Jakub Hroneš, který se po zranění vrátil na sníh životním výsledkem – pátým místem mezi elitou. Praha 16:35 22. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český snowboardista Jakub Hroneš na závodě ve švýcarském Churu | Foto: Gian Ehrenzeller | Zdroj: EPA / Profimedia

„Už jsem si trošku zvykl na prostředí světových pohárů a byl jsem mnohem víc v klidu, protože jsem od toho vůbec nic nečekal. A zjistil jsem, že tak mi potom ten snowboarding jde nejlíp,“ zhodnotil první závod světového poháru snowboardista Jakub Hroneš.

Ten jezdí závody světového poháru už skoro čtyři roky a o víkendu se poprvé dostal mezi elitní desítku na premiérovém Big Airu sezony ve švýcarském Churu. A to po dvou měsících, kdy nemohl na sníh kvůli těžkému pádu v tréninku, při kterém si poranil ledvinu a slezinu.

„Bohužel jsem kvůli zranění musel vynechat první závod na Novém Zélandu. Nejdříve mi bylo řečeno, že nebudu moct snowboardovat necelé tři měsíce, ale díky super podpoře se mi dostalo skvělé doktorské pomoci, takže se mi podařilo uzdravit za dva měsíce,“ těší rychlý návrat dvacetiletého českého snowboardistu, který na jaře jako první na světě skočil trojité salto ze zábradlí.

I přes zatím životní výsledek Hroneš věří, že má ještě na víc. Už má připravené další náročnější triky, které chce vypilovat během podzimní přípravy, aby se mohl poprat o nejvyšší příčky.

Kubova finálová paráda na Svěťáku v Churu!



Front Double 1440 Weddle nakonec vynesl Hronešovi 5. místo při premiérové účasti ve finále Big Airu Světového Poháru! pic.twitter.com/zdMYgAtobL — Czech Ski & Snowboard (@czeskisnowboard) October 20, 2024

Nejen mezi muži má ale Česko velký talent, premiéru ve Světovém poháru totiž o víkendu zažila ještě o tři roky mladší Laura Záveská.

„Byla jsem úplně nadšená, ta atmosféra byla skvělá. Když jsem byla nahoře, tak jsem si to strašně užívala, protože jsem viděla všechny holky, na které jsem koukala v televizi a vzhlížela k nim. Pro mě to byla skvělá příležitost jet s nimi závod a vidět, jak v realitě jezdí. To mi udělalo strašnou radost i přesto, že se mi závod moc nepovedl,“ mluvila o 19. místě v Big Airu, kde se skáče na jednom mohutném skoku, teprve 17letá česká snowboardistka, která je juniorskou mistryní světa ve slopestylu, tedy v jízdě na trati s několika různými skoky, překážkami a zábradlími.

Záveská i Hroneš se připravují v Rakousku na Stubaiském ledovci a další světový pohár by je měl čekat na konci v listopadu v Pekingu. Vrcholem sezony pak bude mistrovství světa ve Svatém Mořici.