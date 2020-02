Má obrovský progres, je škoda, že bude reprezentovat Rakousko, míní trenér o mladém talentu Švancerovi

Vítěz olympiády mládeže Matěj Švancer má za sebou poslední velký závod v českých barvách. A Světový pohár v Deštném v Orlických horách mu podle představ vůbec nevyšel. Z kvalifikace Big Airu velký talent freestyle lyžování stejně jako ostatní Češi nepostoupil a nakonec byl rád, že se na největším skoku sezóny nezranil. Deštné v Orlických horách 13:42 29. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Matěj Švancer na zimních olympijských hrách mládeže v Lausanne letos v lednu | Zdroj: Profimedia

Ve vzduchu sice Matěj Švancer vypadal i z reakce diváků na svahu suverénně, ale po třicetimetrovém letu a trojitém saltu on sám spokojený vůbec nebyl.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si příspěvek Jakuba Marka o naději freestylového lyžování Matěji Švancerovi

„Ani trochu se mi to nepovedlo. Z ničeho nic se mi na skoku sjely nohy dohromady. Chtěl jsem udělat něco jiného, ale poté jsem si to uprostřed skoku rozmyslel, takže jsem moc rád, že jsem živý a že jsem to ustál,“ povídá pro Radiožurnál sebekriticky patnáctiletý lyžař.

Vůbec nejmladší ze všech 45 závodníků, kteří se přihlásili do kvalifikace Big Airu. Švancer už 6 let studuje a žije v Rakousku a tak občas trochu hledá česká slova, ale i tak slyšel od fanoušků v Deštném největší aplaus. I přesto, že se do další fáze soutěže nedostal a v nové olympijské disciplíně skončil devětadvacátý.

„To, co jsem udělal v tréninku, by na semifinále bylo. Ale nevím, možná že by se to rozhodčím nelíbilo,“ říká Švancer.

Rozhodčí jsou podstatnou součástí jeho sportu, protože podobně jako třeba v krasobruslení hodnotí předvedené prvky a součet bodů pak určuje konečný výsledek. Podle Švancera byli v Deštném přesní.

„Byli spravedliví, ale někdy jim to také uletí a potom také ne vždy hodnotí tak, jak si ostatní myslí. Mě ohodnotili správně, byly to dva úplně špatné skoky.“

A ze slov Matěje Švancera je cítit jeho potenciál, který je úplně někde jinde než ve třetí desítce Světového poháru. A přestože v Deštném o jedno místo prohrál se Štěpánem Hudečkem, je podle reprezentačního trenéra Josefa Kalenského rozdíl mezi Švancerem a dalšími českými závodníky výrazný.

„Mezera je veliká. Mates dělal závodní lyžování a do toho skákal na trampolínách. Je to dva a půl roku, co jsme ho dostali k freeskiingu. On se za tu dobu dostal na úroveň, že může konkurovat na Světových pohárech zahraničním jezdcům. Má obrovský progres,“ komentuje vývoj nadějného Švancera trenér Kalenský.

„To, že bude od příštího roku reprezentovat Rakousko, je pro nás škoda, ale já to chápu. Matěj bydlí v Rakousku a trénuje s jejich národním týmem,“ mluví Kalenský o budoucnosti jednoho z nejtalentovanějších freestyle lyžařů na světě Matěji Švancerovi.