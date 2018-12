‚Něco na tom je, že by člověk neměl nikdy říkat nikdy.‘ Gabriela Koukalová nezavrhla svůj návrat k biatlonu

Bývalá hvězda světového biatlonu Gabriela Koukalová se snaží dostat zpět do kondice. Nejde o takový trénink, díky kterému vozila z medaile z největších akcí, ale po dlouhé době stála i na běžkách. A to symbolicky v době, kdy se do Nového Městě Na Moravě vrátil Světový pohár - tedy akce, na které ji před dvěma lety hnaly za vítězstvím desetitisíce fanoušků. Praha 12:51 22. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonistka Gabriela Koukalová | Foto: Filip Jandourek

„Když se jedná o to, že se jede u nás doma, tak by člověk musel být někde v úkrytu, aby unikl všem zprávám z médií, že se tu něco děje. Musím říct, že se tam dokonce i chystám, takže doufám, že se to povede. V neděli bych tam chtěla být,“ povídá na Radiožurnálu devětadvacetiletá žena, která ještě před rokem slavila vítězství v domácí anketě Sportovec roku.

Pak ale události nabraly nečekaný směr a po vydání kontroverzní osobní zpovědi se z biatlonového světa úplně vytratila. A i když se sportu v posledních měsících vyhýbala, návrat nevylučuje.

„Spousta lidí mi říká, že by to byl docela i dobrý nápad, ale já osobně o tom nejsem úplně přesvědčená. A říkám si, že něco je na tom, že by člověk neměl nikdy říkat nikdy. Já jsem byla poprvé na lyžích a přišlo mi, že mi to strašně jde, až jsem to nečekala na tu dobu, jak jsem se úplně separovala a odloučila od sněhu a od všeho,“ nezavrhuje úplně svůj návrat Koukalová. A tak teď začíná cvičit, chodit do posilovny a v pátek v Bedřichově vyrazila na běžky.

„Spousta lidí mě ve stopě poznala a volali na mě ‚vám to ještě furt jde‘. Já jsem už v tu chvíli měla mdloby, protože moje fyzička už samozřejmě není taková jaká bývala. Přirozeně jsem se ale nechtěla nechat zahanbit, tak jsem dělala jako, že jsem hrozně hustá, a že mi to hrozně jde,“ popisuje Gabriela Koukalová.

V současné chvíli je ale její sportování důležité hlavně pro zdraví a fyzickou pohodu, kterou už pomalu po několika měsících nicnedělání začala ztrácet. „Už jsem začala mít trochu fyzické problémy se zády, protože jsem jedenáct měsíců nehnula ani brvou,“ přibližuje svůj aktuální stav bývalá dvojnásobná mistryně světa v biatlonu Gabriela Koukalová.