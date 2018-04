Bývalý trenér Koukalové: Za dva a půl roku, co jsem ji vedl, bych si poruchy příjmu potravy všiml

Biatlonistka Gabriela Koukalová ve své knižní zpovědi prozradila, že od juniorských let trpěla poruchou příjmu potravy, které se zbavila až po olympiádě v Soči v roce 2014. Jeden z jejích trenérů z juniorských let Jindřich Šikola ale tvrdí, že si ničeho nevšiml, a pochybuje, že by Koukalová s poruchou potravy byla schopná závodit na takové úrovni. Praha 15:17 11. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gabriela Koukalová | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Česká biatlonistka ve své knižní zpovědi přiznala, že měla s příjmem potravy problémy od juniorských let. Vše zřejmě odstartovala kritika nadváhy od trenéra v juniorské reprezentaci. Koukalová pak prý kvůli hubnutí vyzkoušela řadu diet, často zvracela nebo jedla odličovací tampony namočené ve vodě.

„Každý rozumný člověk, který prošel vrcholovým sportem, musí uznat, že to, že jedla akorát snídaně a že byla na nějakých těch tamponech, je úplný nesmysl, protože to by asi nikdy takhle nesportovala a nezávodila,“ řekl Šikola Radiožurnálu.

O skloubení sportovních výkonů na nejvyšší úrovni a poruchy příjmu potravy pochybuje i odborník na sportovní výživu Aleš Máslo, který byl ve středu hostem Radiožurnálu.

„Obávám se, že to dohromady nejde. Bavíme-li se o biatlonu, tak tam se zapojuje takové množství svalů, které potřebují velké množství energie, že to dohromady úplně nejde,“ potvrdil Máslo.

„Za dva a půl roku, co jsem ji vedl, bych si toho dávno všiml. Nehledě na to, že v ženském kolektivu by se to tak rychle rozneslo, že bych se to brzy dozvěděl,“ řekl Šikola a dodal, že na postavě Gabriely Koukalové anorexii ani bulimii nikdy nepoznal.

„Podle mě Gábina už neví, jakou cestou se vydat, a trošku mě to mrzí, protože si myslím, že jsem jí věnoval dva a půl roku, a myslím si, že jsem byl i ten, kdo jí její sportovní kariéru nastartoval. Pokud má ona dneska potřebu si takhle vylívat zlost nebo se mediálně vozit na trenérech, tak si myslím, že jde úplně špatnou cestou. Je to smutné a ukazuje to na charakter toho sportovce,“ uvedl Šikola.

Že by on sám byl trenérem, který Koukalovou nevybíravě kritizoval kvůli údajné nadváze, si Šikola nemyslí.

„Jestli to bylo myšleno na mě… Opravdu si nejsem jistý, že bych to někdy do takového extempore dostal, protože to skoro vypadá, jako bych ji kvůli stravě šikanoval. Pokud si vzpomínám, tak jsem s ní zase tolik do styku nepřišel. Trénovala s rodiči, jeden rok s nimi byla na mistrovství světa, já jsem pak šel k ženám,“ uzavírá bývalý trenér Gabriely Koukalové Jindřich Šikola.