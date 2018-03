Gabriela Koukalová nabízí svou zlatou medaili z Ruhpoldingu, výtěžek z dražby poputuje na charitu

Gabriela Koukalová bude medaili nabízet přes online inzerci LET-GO, Takže každý, kdo by chtěl své vlastní zlato z mistrovsví světa, může přihazovat právě tam. Zadat musí hešteg GABI LET GO.

„Výtěžek z ní bych ráda věnovala na dobročinné účely. Konkrétně na Maxíka, kterého dlouhodobě podporuji přes Konto bariéry. Doufám, že se nikomu z vás zalíbí a rádi pomůžete dobré věci,“ vysvětluje Koukalová na svém facebookovém profilu, kam peníze poputují.

A jak už to tak bývá, zlatá medaile nezbude pro všechny, dražit se bude ale také triko a reprezentační mikina Gabriely Koukalové.

Velká aukce na podporu českého sportu: získejte brýle Ester Ledecké či kombinézu Martiny Sáblíkové Číst článek

Podobnou dražbu pořádá i Český rozhlas. Jejími protagonisty jsou tváře projektu Radiožurnálu - Olympijský rok. Takže společně s Ester Ledeckou, Evou Samkovou, třeba také Gabriela Koukalová. Do charitativní dražby věnovali sportovci lyžařské kombinézy, hůlky, brýle a další předměty.

Přispějí nevidomým kolegům a také dětem, které nemohou z finančních důvodu sportovat. Právě těm pomáhá Česká olympijská nadace.

„Aktuálně je na Aukru dražba sportovních předmětů, artefaktů od našich olympioniků. Je to i hlavní i na hlavní stránce Aukro.cz, takže je to lehce k nalezení. Tam si zájemci mohou vydražit předměty podepsané a věnované sportovci,“ připomíná její manažerka Martina Voříšková, jak se do dražby zapojit.

Pro všechny, kteří by se chtěli do dražby zapojit, tak končí ve středu.