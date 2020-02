Vypadá jako bručoun, ale máme ho hrozně rády, říkají biatlonistky o trenérovi Gjellandovi

Z Egila Gjellanda toho při rozhovorech mnoho nedostanete. Rozhodně není nejupovídanější, často hledá ta správná slova. Někdy si říkáte, že rozesmát ho musí být těžší než vyhrát závod Světového poháru, že je chladný jak norské noci za polárním kruhem.

Ale zase takový bručoun to prý určitě není. „Možná tak může působit, když ho člověk nezná, ale máme ho hrozně rády. Taky si z něj děláme srandu,“ popsala Radiožurnálu Eva Kristej Puskarčíková. „Furt nosí čepici jako jouda, vždycky jí má za ušima, tak si z něj děláme srandu. Někdy ho vyfotím a posílám to jeho dcerám. Podívejte se, jak váš taťka tady reprezentuje.“

Puskarčíková na svého trenéra nedá dopustit, a to samé vám řeknou i další české závodnice.

I když si v téhle sezoně vybraly i několik horších momentů, často vypráví o tom, jak skvělá letos v týmu panuje nálada, a že je to mimo jiné zásluha právě norského odborníka, který nad svými svěřenkyněmi nestojí s bičem v ruce.

Třeba Lucie Charvátová, bronzová medailistka ze sprintu v Anterselvě, už párkrát přiznala, že u biatlonu vydržela právě díky Gjellandovi. „Je ten, co plánuje, ten, co nám radí, zároveň nás nevychovává. Ví, že jsme zodpovědné osoby. Necítím se pod tlakem, cítím z něj maximální oporu. Vždycky pomůže, když za ním jdu nebo když se cítím nejistá. To je ten přístup, který potřebuji, který mi vyhovuje,“ popsala Charvátová.

Na oplátku by Češky rády svého kouče potěšily třeba úspěchem v sobotním štafetovém závodě. Ten začal v 11.45. Muži se pak představí ve tři čtvrtě na tři.