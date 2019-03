Slabozrakost a bez sleziny. I s takovými možnostmi se dá aktivně sportovat, dokazuje handicapovaný sportovec

Nejlepším handicapovaným sportovcem roku 2018 se stal v Česku střelec Tomáš Pešek. A každý z oceněných v anketě Českého paralympijského výboru má za sebou zajímavý příběh. Že se dá závodit po utržení achilovky a později také s odebranou slezinou, dokazuje slabozraký lyžař z Luhačovic Patrik Hetmer. Loni vybojoval na paralympiádě šesté a osmé místo. Praha 18:30 3. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patrik Hetmer v Českém rozhlase | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Patrik Hetmer sjíždí svahy s vrozenou oční vadou. Za doprovodu traséra Miroslava Máčaly. Stal se na Radiožurnálu tváří Olympijského roku. To ještě netušil, s jakými problémy se právě na hrách v Koreji bude muset vypořádat.

„Šesté místo ve sjezdu pro nás bylo super, protože to byl více méně první sjezd sezony. Vracel jsem se po utržené achilovce,“ vrátil se ještě k poslední zimní paralympiádě Patrik Hetmer.

Jenže achilovkou jeho zdravotní problémy neskončily. Přidaly se další. Daleko komplikovanější a pro život nebezpečnější. „Našli mi velkou cystu na slezině. Byla velikosti házenkářského balónu a byla vrostlá do sleziny, takže nezbývalo nic jiného, než tu slezinu celou odoperovat. Musím být naočkovaný proti různým nemocem a musím si trošku dávat pozor na životosprávu. Žít se bez toho dá, sportovat taky,“ popisoval Hetmer.

Při startu na mistrovství Slovenska nevnímal kvůli chybějící slezině žádné problémy. I když vlastně ano. „Omezení je to, že jsem od listopadu nemohl sportovat, a to se na mě projevilo hlavně na mé šířce a váze,“ řekl Patrik Hetmer.

Motivaci proto, aby s váhou něco udělal, určitě nepostrádá. Stačí zmínit nadcházející zimní paralympiádu v Pekingu. „V Soči jsme byli nejlépe osmí, v Pchjongčchangu jsme to vylepšili. Vzhlížíme k Pekingu 2022 a uděláme maximum pro to, abychom to zase vylepšili, abychom se posunuli k medailovým pozicím,“ dodal Patrik Hetmer po vyhlášení nejlepších handicapovaných sportovců.