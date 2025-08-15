Harrachov zastavil rekonstrukci můstku, je ve sporu se Svazem lyžařů
Krkonošský Harrachov zastavil rekonstrukci zchátralého můstku K-120 za 70 milionů korun, která v místním skokanském areálu začala před měsícem. Starosta města Tomáš Vašíček (SNK – Změna pro Harrachov) v pátek řekl, že je to kvůli vydání soudního předběžného opatření ve sporu se Svazem lyžařů a místním spolkem Lyžařský a turistický Bucharův klub Harrachov.
Mluvčí Svazu lyžařů Tomáš Haisl uvedl, že vydání předběžného rozhodnutí neznamená, že by rekonstrukce nemohla pokračovat.
Pře se týká bezplatného převodu můstků a dalších staveb z majetku spolku Národní sportovní centrum Harrachov (NSC) na město. Svaz lyžařů a Bucharův klub jsou také členy tohoto spolku a v návrhu pro vydání předběžného opatření uvedly, že dopředu o převodu nevěděly a obávají se, že by tento krok mohl paralyzovat hlavní činnost NSC.
Starosta to odmítá, naopak vydání předběžného rozhodnutí podle něj znamená, že spolek nemůže vykonávat činnost. „Nelze s tím majetkem nyní nijak nakládat,“ uvedl Vašíček. Podle něj se tak v areálu nemohou konat ani žádné akce a ohrožený je i závod horských kol, který se má o tomto víkendu konat v Harrachově. Podle zjištění ČTK by se závod měl konat.
S tím, že by v areálu nemohly být žádné akce, mluvčí Svazu lyžařů nesouhlasí. Uvedl, že předběžné rozhodnutí bylo soudem naopak vydáno i proto, aby NSC mohl pokračovat v běžném chodu a provozování areálu.
„Svaz lyžařů České republiky a Lyžařský a turistický Bucharův klub Harrachov jako zakládající členové NSC a dlouholetí iniciátoři rekonstrukce harrachovského skokanského areálu souhlasí s konáním akcí i pokračováním v rekonstrukci předmětných nemovitých věcí. Jediný člen, který tak může být proti konání akcí, pokračování v rekonstrukci a dalších činnostech NSC, je město Harrachov,“ dodal Haisl.
NSC sportovní areál v Harrachově provozuje a s městem na konci července uzavřelo smlouvu o darovaní skokanských můstků a dalších staveb v areálu. „Bylo to z praktických důvodů. Hlavní je, aby město mohlo bezpečně financovat činnost toho spolku, který zajišťuje z 95 procent, a mohli jsme bezpečně investovat do majetku,“ řekl Vašíček. Podle něj byla součástí převodu i dohoda, že spolek bude stavby nadále užívat bezplatně.
Neplatná smlouva, chybí souhlas
Podle usnesení Okresního soudu v Semilech z tohoto týdne návrh na vydání předběžného opatření podaly Svaz lyžařů a místní Bucharův klub. Darovací smlouvu považují za neplatnou, protože jako členové spolku o tom nebyli informováni a podle nich k tomu nedal souhlas ani výbor spolku. Haisl sdělil, že z jejich pohledu došlo ke zcizení majetku NSC, a to bez jakéhokoli projednání v orgánech Svazu lyžařů.
Soud vydal předběžné opatření vůči žalovanému spolku. „Žalovanému se zakazuje jakékoliv nakládání (zejména zcizení či zatížení jakýmikoliv právy třetích osob) s následujícími věcmi,“ uvedl soud v usnesení, které se týká všech pěti skokanských můstků včetně mamutího, běžeckého stadionu, přemostění Mumlavy a dalších objektů.
V Harrachově je v republice ojedinělý areál pro skokany a sdruženáře s pěti můstky, většina z nich byla postavená v 70. letech minulého století. Středisko je ale ve velmi špatném stavu, což si vyžádalo postupné uzavření můstků, včetně mamutího K-180. Provizorně zprovoznit se místním nadšencům podařilo před několika lety tři malé můstky s kritickým bodem 40, 70 a 90 metrů, i ty ale potřebují větší obnovu.
Jako první se začal před měsícem opravovat K-120, Cílem bylo přetvořit ho na můstek HS-162, tedy něco mezi běžně velkým a mamutím můstkem. V provozu měl být po opravě od prosince 2026. Na výstavbu získal Harrachov sedmnáctimilionovou dotaci od Libereckého kraje a další chce získat od Národní sportovní agentury. Podle starosty čekají na vyřízení žádosti.