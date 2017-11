Hry v Pchjongčchangu budou bezpečné, věří olympijské výbory. Útoku Severní Koreje se neobávají

Maskot Soohorang podle předsedy organizačního výboru únorových olympijských her Lee Hee-beoma symbolizuje bezpečnost sportovců, pro kterou pořadatelé udělají maximum. S tímhle ujištěním si všichni přítomní vystačili, i když nedaleko Pchjongčchangu leží Severní Korea, která v posledních měsících provedla několik jaderných testů.

Organizační výbor má připravené plány pro případ nouze, jeho šéf ale už dříve řekl, že doufá, že nebudou potřeba. Obavy z útoku severokorejského režimu označil za „přehnané“.

„My samozřejmě víme, že je to znepokojující, řešili to i předseda Mezinárodního olympijského výboru s korejským prezidentem nebo OSN. Já jsem byla v Pchjongčchangu sedmatřicetkrát za posledních šest let, znám ho docela dobře a necítím se tam nebezpečně,“ ujišťuje i generální sekretářka Asociace národních olympijských výborů Gunilla Lindbergová.

A také v závěrečné rezoluci pražského zasedání zaznělo, že organizace se zkratkou ANOC věří v bezpečné hry.

"Nejbezpečnější místo na světě"

Totéž si přejí také sportovci. „Já se toho úplně nebojím, abych řekl pravdu. Ale člověk na to myslí, je to paradoxní, zvláštní,“ říká lyžař Kryštof Krýzl.

„Co jsem slyšela od amerických občanů žijících v Koreji, tak všechno je tam jako obvykle. Olympijské hry jsou navíc vždycky velmi dobře zabezpečeny, bezpečnostní opatření tam bývají až bláznivá, takže je dost možné, že v tu dobu to bude nejbezpečnější místo na celém světě,“ přidává se úřadující vítězka Světového poháru alpských lyžařek Mikaela Shiffrinová.