Hudec s Křížovou, kamarádi z reprezentace, bojují o poslední místo v nominaci na olympiádu

Na závodní kombinéze má nápis Česká republika a vedle něj kanadský javorový list. I to vystihuje životní rozpolcenost Jana Hudce, jedné z postav chystaného cyklu dokumentů Radiožurnálu Olympijský rok. Lyžař, který má ještě za Kanadu bronzovou medaili z posledních Her v Soči, zahájil o víkendu boj o nominaci na blížící se olympijské hry už za Česko, kde se narodil. I tahle snaha kvalifikovat se je pro Hudce ale trochu schizofrenní. Lake Louise/Kanada 8:28 27. listopadu 2017

O víkendu tuhle cestu zahájil sjezdem a super G v kanadském Lake Louise, po zranění výrazně zaostal za třiceti bodovanými pozicemi, ale ty nakonec budou zásadní.

Body ve Světovém poháru jsou hlavním kritériem pro olympijskou nominaci českých alpských lyžařů, kde zbývá zaplnit poslední volné místo.

Nejreálnějšími uchazeči jsou Klára Křížová a právě Jan Hudec.

„Já jí to samozřejmě přeji. Myslím, že bychom oba dva měli mít šanci na olympiádu. Ale je to férové, ona si vyjede body a pojede. Když vyjedu body, pojedu zase já. Jestli se tam dostane, tak jí to přeji. Kláru mám rád, nepřemýšlím nad ní, když jedu z kopce dolů,“ řekl Radiožurnálu šestatřicetiletý Čechokanaďan.

Naznačil, že i za těchto okolností lyžuje spíš proti časomíře než konkrétním soupeřům.

Souboj s kamarádkou

Prát se na dálku zrovna s Klárou Křížovou, to je pro Jana Hudce situace o to víc delikátní a nepříjemná, že k sobě mají blízko. Ještě nedávno byli oba součástí jednoho mezinárodního týmu - společně trénovali, radili si, dělili se o finanční náklady.

„Proti Kláře, kterou zná a se kterou se kamarádí, se mu jede nepříjemně. Nevnímá to jako přímý souboj, ale oba dva by chtěli na olympiádu, takže to přímý souboj je,“ uvedl trenér Marek Schromm.

S Janem Hudcem zůstává v Lake Louise kvůli tréninku a závodům nižší kategorie, a tak se tady právě s Klárou Křížovou nebo taky Ester Ledeckou potkají. Už v úterý je v tomhle středisku první oficiální trénink před víkendovými ženskými závody Světového poháru.

„My jsme trénovali hlavně s Ester, s Klárou, pokud bude chtít, to záleží na ní. My jsme samozřejmě otevření a Honza je úplně otevřený všem spolupracím, takže otázkou je, jak to bude brát Klára a její tým. Ono je takové strašně nevděčné bojovat s někým a natož ještě s holkou, která byla v týmu a když jsou ještě všichni přátelé. Systém je ale takhle nastavený a musí se ctít,“ řekl Schromm.

„Vím, že když udělám všechny věci, co potřebuji, tak se tam dostanu. Když ne nebo když si ona vyjede více bodů, tak měla jet ona a já ne. Moc to nehrotím,“ říká o nevšedním lyžařském souboji s Klárou Křížovou Jan Hudec. Ať to dopadne jakkoli, jeho životní příběh včetně snahy reprezentovat na Hrách v Jižní Koreji Česko uslyšíte na Radiožurnálu v týdnu od 22. ledna v sérii reportáží a v dokumentu Olympijský rok.