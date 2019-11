Jak před novou sezonou vybrat správné běžky? Expert poradí délku, tvrdost i typ

Jaká asi bude nadcházející zima? Podle dlouhodobých meteorologických předpovědí by neměla být významněji horší pro zimní sporty než ty předchozí. Pokud se tedy těšíte na zasněžené tratě nejenom na českých horách a ještě nejste úplně dokonale vybaveni, Radiožurnál pro vás připravil pár užitečných rad, jak vybrat správné běžecké lyže. Nedaleko Jizerských hor natáčel reportér Radiožurnálu David Nyč s běžcem Janem Zamprem. Rozhovor Liberec 20:36 24. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vybrat správné běžecké lyže je někdy věda. Před novou sezonou poradí expert oslovený Radiožurnálem (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Profimedia

Čím se budeme řídit ve chvíli, kdy si chci vybrat ty pravé běžky pro svou váhu, výšku a tak dále?

Jde hned o několik aspektů. Prvním z nich je, jakou technikou se chcete na běžkách pohybovat. Jestli bruslením nebo klasickou technikou.

Asi bych zvolil klasiku…

To vám chválím. Pokud jste začátečník, určitě je dobré začít klasickou technikou. Na výběr je toho hodně. Zásadní otázka je, jestli se tomu sportu budete věnovat rekreačně – tam bych doporučil lyži maličko širší, stabilnější a kratší.

Zatímco pokud se tomu chcete věnovat seriózně, to znamená na sportovní až hobby závodní úrovni, můžete si vybírat z užších lyží s lehčím jádrem. Na klasickou techniku by měly být ve sportovním pojetí zhruba 20 centimetrů nad postavu.

Takže s mými 180 centimetry to vychází na dvoumetrové?

Zhruba 200 až 205, tvrdost je samozřejmě individuální.

Techniky měření tvrdosti

Přesunuli jsme se do vedlejší, servisní místnosti. Lyži jsme položili na velký kovový přístroj...

Je důležité, aby to byla naprosto rovná plocha, aby se na tom dala tvrdost lyže změřit. Zastaralá metoda je, že se postavíte na rovnou podložku a změřit tvrdost lyže se dá i tak, že se postavíte a pod lyží podsouváte kus papíru.

My tady lyži postupně zatěžujeme podle váhy lyžaře a kalibračními měrkami potom měříme délku mazací komory a zjišťujeme, jestli je ta lyže vhodná.

Jak se to potom projeví, když budu mít příliš tvrdé lyže?

Ve stopě se to projeví tak, že se pořádně neodrazíte. Když to řeknu úplně na rovinu, do kopce se na takové lyži nedostanete.

Teplejší zima

Zima se blíží, jak se to projevuje na návštěvě vašeho obchodu? Už jsou lyžaři na zimu natěšení?

Když se rozhlédnete kolem, tak servisu je tu požehnaně. Zatím ještě stíháme lyže připravovat, ale nezastavíme se.

Co se týká prognóz, tak je to vždy ošemetné. Máte ale nějaké zaručené informace o tom, zda tuhle zimu budou české hory zasněžené?

Počasí se trochu věnuji. Rád se pitvám v předpovědních diagramech a podle toho, jak to letos vychází, tak by měla být zima možná maličko teplejší, ale rozhodně srážkově na úrovni. Srážky určitě budou, uvidíme, kde bude čára sněhu, ale ve vyšších polohách se sněhu dočkáme.