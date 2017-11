Jaká bude sáňkařská trať v Pchjongčchangu? Po smrtelné nehodě z Vancouveru v roce 2010 bezpečnější

Jízda na saních patří mezi disciplíny, kde dosahují sportovci nejvyšších rychlostí. Na dráze v kanadském Whistleru to před olympijskými hrami v roce 2010 bylo až 154 km/h. Trénink ještě před oficiálním zahájením předminulých her se tehdy stal osudný Nodaru Kumaritašvilimu. Gruzínský sáňkař v poslední zatáčce před cílem vyletěl z trati a narazil do ocelového nosníku. Jak vypadá trať pro olympiádu v Pchjongčchangu? Pchjongčchang 21:00 18. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nodar Kumaritašvili zemřel při závodě na olympijských hrách ve Vancouveru 2010 | Zdroj: Getty Images Twitter

„Toto je velmi smutný den. Mezinárodní olympijský výbor i lidé drží smutek, Mladý sportovec přišel o život. Jeho snem bylo zúčastnit se olympijských her. Tvrdě trénoval a měl smrtelnou nehodu,“ reagoval na tiskové konferenci ve Vancouveru v roce 2010 tehdejší předseda Mezinárodního olympijského výboru Jacques Rogge na smrt sáňkaře Nodara Kumaritašviliho.

Světová sáňkařská federace po skončení vyšetřování konstatovala, že osudná nehoda byla způsobena jezdeckou chybou gruzínského reprezentanta.

Přesto byl pro olympijské závody snížen start. Stejně jako před hrami ve Vancouveru i pro ty nadcházející v Pchjongčchangu v příštím roce byla vystavena nová dráha. Tu si sáňkaři naposledy otestovali během mezinárodního tréninkového týdne na začátku listopadu.

„Dráha je velice hezká, ale je i náročná. Je tam pár úseků, které člověk musí projet hodně dobře, jinak ho to hned hodně rychle potrestá,“ hodnotí novou olympijskou dráhu český reprezentant Onřej Hyman. Ten se zúčastnil už her ve Vancouveru a tvrdí, že trať v Pchjongčchangu není nebezpečná.

„Je tam jedna záludnost – zatáčka číslo devět, ale není to vyloženě tak, že by to mohlo ohrožovat na životě někoho,“ vysvětluje Hyman.

Na tom, že rozhodovat se bude v zatáčce číslo devět, se shodne většina sáňkařů. Pro oficiální televizi Olympijských her to potvrdila i Němka Natalie Geisenbergerová, která bude obhajovat zlatou medaili ze Soči.

„Výjezd z deváté zatáčky. Dráha tam prudce klesá. Je to jako skok. Pokud správně netrefíte nájezd, tak je to hodně obtížné, protože se můžete se saněmi dostat až dvacet centimetru nad led.“

Pokud sáňkař nezvládne zatáčku číslo devět, je bez naděje na dobrý výsledek. Ukázal to už závod Světového poháru v loňské sezóně, kdy měli sáňkaři první možnost se s dráhou seznámit. Ondřej Hyman popisuje, co se stane, když kritické místo neprojedete správně.

„Tam jak člověk zaváhá, tak to neprojede dobře. Do konce už to pak hodně bolí a je to boj,“ dodává Hyman.

Sáňkaři budou závodit v Pchjongčchangu hned v úvodu Olympijských her, den po slavnostním zahájení. Následně budou v Alpensia Sliding Centre bojovat o olympijské medaile skeletonisti a bobisti.