Není možné, aby norští skokani o úpravách nevěděli, říká bývalý český reprezentant Janda

Lyžařská velmoc Norsko řeší skandál skokanů na lyžích na domácím mistrovství světa. Před závodem na velkém můstku v Trondheimu upravoval realizační tým kombinézy, aby zlepšil jejich letové vlastnosti. Na podvod upozornilo video od anonymního autora. Vedení norského skoku na lyžích pak přiznalo úpravy na kombinézách. Trondheim (Norsko) 19:50 10. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marius Lindvik po závodě v Trondheimu | Zdroj: Reuters

Na videu, které skandál odstartovalo, je vidět, jak krejčí týmu Adrian Livelten přešívá den před závodem na velkém můstku kombinézy reprezentantů Mariuse Lindvika a Johanna Andrého Forfanga a přihlíží tomu trenér Magnus Brevig. Šéf norských skokanů Aalbu prý dostal od týmu ujištění, že se úpravy nedělaly dříve v sezoně nebo na světovém šampionátu – Lindvik například v Trondheimu vyhrál závod na středním můstku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co o norském skandálu říká bývalý skokan Jakub Janda

„Každý skokan na stupních vítězů je kontrolovaný. A Lindvik tou kontrolou prošel. Nikoho nenapadlo podívat se do švů nebo je rozpárat, zda tam opravdu něco je, nebo není. Můžeme mu věřit, že to bylo opravdu na jeden závod. Těžko říct. Každý si musí šáhnout do svědomí,“ okomentoval kauzu bývalý český skokan na lyžích Jakub Janda.

Norské skokany diskvalifikovali rozhodčí po závodě na velkém můstku až po zveřejnění videa. A Jakub Janda si z vlastní zkušenosti myslí, že skokani museli o úpravách vědět.

O podvodu jsme nevěděli, tvrdí norští skokané o kauze s kombinézami. Lindvik přišel o stříbro Číst článek

„Udělali se nějaké čipy, aby se kombinézy nemohly přešívat a různě upravovat. Ráno jsem si četl, jak se k tomu Forfang s Lindvikem vyjádřili. Říkají, že o tom netušili, ale to je za mě nesmysl. Nikdy vám nikdo nepřešije kombinézu tak, abyste o tom nevěděli,“ vysvětluje Janda a dodává, že jako skokan jste přítomen u všech úprav.

„Pokud jim do těch švů něco dávali, tak je museli naučit, jak s tím pracovat,“ uzavírá Janda.

Kauzu teď vyšetřuje Mezinárodní lyžařská federace FIS.