‚Dýka do zad? To si nemyslím.‘ Podle Jandy se o změně trenéra skokanů uvažovalo delší dobu

Odvolání trenéra českých skokanů na lyžích Davida Jiroutka přišlo jen pár dní po zlepšených výsledcích na Turné čtyř můstků. Rozhodnutí následně zkritizoval lídr reprezentace Roman Koudelka. „Nebylo to ze dne na den. Rada úseku to konzultovala už po výsledcích z první poloviny sezony,“ uvedl v rozhovoru pro Radiožurnál předseda skokanského úseku Jakub Janda. Praha 18:38 13. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Janda na přípravě před svým posledním závodem. | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

Z jakého důvodu jste sáhli k odvolání Davida Jiroutka od reprezentačního týmu?

Nebylo to rozhodnutí ze dne na den. Rada úseku to konzultovala už po výsledcích z první poloviny sezony. Rada došla k závěru, že potenciál našeho týmu je daleko vyšší. Je dobře, že se nám začíná chytat Roman Koudelka a znovu začíná skákat, ale za ním jsou další tři kluci a my musíme vybudovat tým, což se bohužel nedařilo.

Co říkáte na reakci Romana Koudelky, který tento krok považuje za zradu?

Romanovu reakci jsem zaznamenal. Vyjádřil se ve smyslu, že to byla dýka do zad, ale to si nemyslím. Nepřišlo to jako blesk z čistého nebe, i když se to tak mnohým může zdát. Rada je složená ze sedmi lidí a dospěla k rozhodnutí po nějakých jednáních.

Měly na rozhodnutí vliv výsledky nedávno skončeného Turné čtyř můstků?

Vliv neměly, i když Davidu Jiroutkovi jsme zadali pro Turné cíle, které se bohužel nepodařilo naplnit.

Jak bude ve zbytku sezony vypadat vedení reprezentace?

Do konce sezony bude hlavním trenérem Antonín Hájek, ale šéftrenérem je František Vaculík, který se nám na jaře vrátil z Německa. Vytváří nám koncepci práce s mládeží a dostal za úkol, aby komunikoval s Antonínem Hájkem a reprezentaci touto sezonou provedli.

Jaké jsou cíle pro zbytek sezony?

Jak už jsem říkal, máme potenciál, aby nám skákal celý tým. Jsou tady Roman Koudelka a Viktor Polášek, ale také Filipa Sakala, Vojtěch Štursa a Čestmír Kožíšek, které by trenéři měli dovést k bodům. Věřím, že to se povede.