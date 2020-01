Biatlonisté si pomáhají i rázovou vlnou. Štvrteckého při regeneraci natáčel reportér Radiožurnálu

Nejen závody a tréninky patří ke koloběhu biatlonistů na Světových pohárech. Hodně času věnují také regeneraci. Pomáhají si přitom třeba i terapií rázovou vlnou. Reportér Radiožurnálu Jan Suchan v Ruhpoldingu natáčel, jak tento proces u fyzioterapeuta Romana Karpíška absolvuje mladý biatlonista Jakub Štvrtecký. Od zpravodaje z místa Ruhpolding 12:33 18. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Štvrtecký v péči fyzioterapeuta českého reprezentačního týmu | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

„Dáme to na bok stehna, na fascii na uvolnění beder. V těchto místech dochází ke zvýšenému napětí nohou, což přetěžuje právě bedra. Když bolí bedra, tak je potřeba uvolnit fascii stehna, aby se napětí v pánvi uvolnilo,“ popisuje fyzioterapeut Roman Karpíšek.

„Nelekni se, bude to trošku tlouct,“ varuje fyzioterapeut českého biatlonového reprezentanta Jakuba Štvrteckého.

Jde o šedivou krabičku, ze které vede šlahoun a na konci to vypadá skoro jako vrtačka, se kterou Karpíšek jezdí po stehně sem a zase zpátky a dělá krouživé pohyby. Zařízení vydává zvuk, jako když probíjí elektřina.

„Příklepovka,“ usmívá se Karpíšek s tím, že to může znít i jako příklepová vrtačka.

„Jsem trochu lechtivý, ale říkám si, že jestli to pomůže, tak proč ne. Na nohou jsem totiž lechtivý, i když jsem na masáži, pro mě je lechtivé skoro všechno. Tohle spíš lechtá, než že by to bolelo,“ popisuje pro Radiožurnál Štvrtecký.

„Je vidět, jak to perfektně prokrví místo, kde se to aplikuje, takže to uvolnění oblasti je potom opravdu dobré,“ vysvětluje fyzioterapeut. Stehno Jakuba Štvrteckého opravdu celé zčervenalo. A jak často to s biatlonisty používají?

„Je to různé, vždy záleží, kdo má co za problém. Není to taková věc, že by se to používalo jako prevence, ale když se vyhmatá nějaký problém, tak to potom aplikujeme,“ vysvětluje Karpíšek.

„Perfektní,“ říká na závěr procedury český biatlonista. „Myslím, že se to projeví i na výsledku,“ věří po terapii rázovou vlnou Štvrtecký.

