Chce to brát s rezervou a moc se neuhnat, usmívá se lyžař Zabystřan, když mluví o soustředění v Chile
Náš seriál olympijský rok se posunul do fáze, kdy už sledovaní sportovci před zimními Hrami v Itálii jsou po letním volnu zase v akci. Třeba lyžař Jan Zabystřan byl v poslední době v Chile. Znovu se totiž připojil k německému týmu, se kterým odjel na dlouhé soustředění do střediska La Parva.
„Když jsme přijeli, tak tady bylo, jak říkali, bouřka zimy a napadlo hodně. Asi půl metru,“ popisoval Zabystřan tamní podmínky.
00:00 / 00:00
Poslechněte si další díl ze seriálu Olympijský rok, který mapuje přípravu českých sportovců
Ale protože sněžení v průběhu srpna dlouho nepřicházelo, musel Zabystřan s celou tréninkovou skupinou odkládat svůj odlet do hor poblíž hlavního města Santiaga.
Jan Zabystřan je ve svém pokoji, zrovna má po obědě, kdy si zpravidla dává krátký spánek, aby načerpal síly. A ty mu ubývají nejen tréninkem, ale i tím, že vesnička La Parva je v nadmořské výšce přes 2 500 metrů nad mořem.
„Jdeme na trénink okolo sedmé, místním autobusem bez střechy, pak vyjedeme na kopec a tam už čekají trenéři s lyžemi. Většinou máme tak čtyři, pět párů lyží, víc to neuveze. Dneska jsme jeli asi deset jízd, je nás tady celkově tak 30. Máme vlastního kuchaře, ten nám dělá oběd, pak fyzio, odpolední trénink, posilovnu. Pak se jdeme podívat za servisákama, rozbor u videa, pořešit techniku, pak večeře, protáhnout se a další den znovu,“ přiblužuje český lyžař.
Tým zemědělské univerzity vyvinul Zabystřanovi lyže na míru. Mohl by je přivést i na olympiádu
Číst článek
A takhle tráví necelý měsíc na přelomu srpna a září. Pro milovníky lyžování to je asi vysněný program, ale byl by pro ně fyzicky neúnosný. A i pro profesionály je tak náročný, že mají po pár dnech pokaždé volno.
„Vyprat si, trochu si odpočinout, vyspat se déle než do 5.30 a nabrat síly na další několikadenní cyklus. Už tu panují docela jarní podmínky, takže jsme si byli zahrát i fotbálek a člověk se u toho docela dost zadýchá, takže to brát s rezervou a moc se neuhnat,“ říká Jan Zabystřan o svém soustředění v Chile, které je sice nákladné, ale dává mu stejné podmínky, jako jeho soupeřům.
Že je na tom dobře, si potvrdil dvěma výhrami v jihoamerickém poháru, tedy jakési tréninkové předsezónní soutěži.