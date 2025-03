Česko má po 14 letech zástupce v lyžařské elitě. Finále by mi mohlo sedět, říká Zabystřan

Naposledy Ondřej Bank v roce 2011 dokázal skončit mezi elitou v některé z tradičních mužských alpských disciplín. Teď na něj navázal Jan Zabystřan, který se v Super G probojoval na finále Světového poháru pro 25 nejlepších, a na konci týdne se tak představí v americkém středisku Sun Valley. Sun Valley (USA) 18:12 17. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český lyžař Jan Zabystřan | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Vím, že je to víc na západě. Z Denveru poletíme ještě dvě hodiny. Dovedu si představit, jaký tam bude sníh. Nad Denverem jsem byl minulý rok, na takových víc hobby závodech po sezoně,“ přemýšlí Jan Zabystřan nad tím, jaké bude asi jeho následující závodiště v Sun Valley americkém státě Idaho.

I tak má ale Zabystřan víc zkušeností s tímto americkým střediskem, než řada jeho soupeřů. V Sun Valley se závody světového poháru běžně nejezdí. A českému lyžaři se tím, že tam bude, splní vysněný cíl pro tuto, pro něj zlomovou sezónu.

„Určitě se tam těším. Viděl jsem teď na Instagramu tu sjezdovku. Vypadá zajímavě, není tam moc rovných pasáží. Ani to nevypadá, že by tam bylo hodně těžkých úseků. Spíš je to takové údolíčko, které pořád klesá dolů. To by mi mohlo sedět, když tam bude hezký sníh a nebude to moc prudké ani úplná placka. To by mohlo být fajn,“ představuje si český závodník.

Lyže v kontejneru

Před cestou na finále se český lyžař vydal potrénovat fyzičku do Prahy na Olymp a o víkendu si byl volně zalyžovat na Klínovci. Ale lyže, které na sobě měl, nejsou ty, na kterých i závodí - ty totiž už více než týden neviděl.

„Lyže mám teď někde v kontejneru na oceánu a plujou na lodi do Ameriky. Snad. Doufám, že je tam potom najdeme. Díky tomu, že jezdím s německým týmem, tak se dá kontejner naplnit a poslat o týden dřív. Což je levnější a navíc můžeme vzít více věcí, než letadlem,“ vysvětluje Zabystřan, jak po posledním závodě v Norsku poslal lyže po moři napřed.

Do finále Světového poháru pro dvacet pět nejlepších se dostal jako dvacátý první v super G, které je na programu v neděli.