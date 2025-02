Před sezonou bych si na finále nevěřil, přiznává Zabystřan. Pochvaluje si švýcarský sníh

Mistrovství světa v alpském lyžování sotva skončilo a hned pokračuje Světový pohár. V něm se chce k dobrým výsledkům vrátit i český reprezentant Jan Zabystřan. Ten bude tento víkend u obnovené premiéry rychlostních disciplín mužů ve švýcarské Crans Montaně. Crans Montana 9:26 21. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Zabystřan na tréninku sjezdu na MS v alpském lyžování v Saalbachu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

V roce 2012 se ve švýcarské Crans Monatně jelo naposledy, tehdejší zvuční vítězové Benjamin Raich a Didier Cuche už roky nezávodí, ale to je i šance pro nové tváře, jako je sedmadvacetiletý český lyžař Jan Zabystřan.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte, co říká Jan Zabystřan o šanci dostat se do finále SP

„Samozřejmě Švýcaři tady trénovali, takže budou nastřelení, ale to jsou skoro ve všech závodech. Pro nás ostatní to bude vyrovnaný boj. Švýcarský sníh je příjemný, není tu moc led. Ve Wengenu se mi dařilo, tak snad to v Crans Monatně bude podobné,“ odkazuje Zabystřan na lednový turnaj, kde skončil 17. v super-G a 22. ve sjezdu.

Zatím jsou to všechno náznaky. Zabystřan o tom mluví opatrně. Jezdí velmi dobře, ale velký, průlomový výsledek třeba v elitní desítce, mu zatím chybí. Ale k tomu se neupíná, jeho cílem je dostat se na finále Světového poháru – na závěrečných závodech sezony od nejlepších let Ondřeje Banka žádný český lyžař nebyl.

Americká motivace

„Je to velká motivace, můj momentálně největší cíl. Ještě před sezonou bych si na to nevěřil, a vzhledem k jejímu vývoji se z toho stal cíl,“ říká Zabystřan s tím, že momentálně je 25. v super-G a 29. ve sjezdu.

V rychlostních disciplínách jsou už jen dva závodní víkendy – teď ve Švýcarsku a za dva týdny v norském Kvitfjellu.

Kvalifikace má 25 míst a tento rok se finále Světového poháru jede v americkém Sun Valley, se kterým mám Zabystřan dobré zkušenosti.

„Zkusím pro to místo udělat všechno. Motivace je velká, finále je v Americe, kde se mi jezdí celkem dobře, takže finále by mohlo být hezký. Navíc je to pro top 25 světa a dostat se tam by bylo něco neskutečného,“ říká Jan Zabystřan, muž, kterého podrobně sledujeme necelý rok do olympijských her v Itálii v projektu Radiožurnálu Sport Olympijský rok.