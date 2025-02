Chyb tam bylo zbytečně dost, litoval v cíli Zabystřan. Spokojenější by byl s výsledkem do desítky

Lyžař Jan Zabystřan skončil šestnáctý v superobřím slalomu na mistrovství světa v rakouském Saalbachu. Postaral se o nejlepší český mužský výsledek v této disciplíně v historii světových šampionátů. Na vítězného Švýcarka Marka Odermatta ztratil 2,28 sekundy. Saalbach (Rakousko) 16:16 7. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Zabystřan na MS v alpském lyžování 2025 v Saalbachu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak berete své super-G na mistrovství světa, které vypadá, že bude tím nejlepším výsledkem. Naznačoval jste, že kdyby padla desítka, tak budete spokojenější?

Určitě s tím umístěním nejsem spokojený, mohlo to být lepší. Chybí celkem málo do devátého místa, pak je to trochu uskočený. Chyb tam bylo zbytečně dost, ten vrch byl docela dobrý, nějaký pátý mezičas, dole to bylo hodně napřímo. Byl to sice záměr, ale asi to bylo až moc. To mě stálo minimálně pár setin, které mohly být do té devítky, pak je tam až do 18. místa naflákané v půl sekundě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Janem Zabystřanem po 16. místě v superobřím slalomu na mistrovství světa v alpském lyžování

Byl pro vás výkon Marka Odermatta korekcí, nebo inspirací pro změnu linie, nebo jste se držel toho, co jste viděl podle sebe?

Koukal jsem na Odermatta, pak tam posílali i jeho video. Vypadalo to jednoduše jako vždycky, když jezdí. Snažil jsem se linii jet jako on, ale v nějakých pasážích mě to vykoplo trochu mimo a jen tak tak jsem stihl bránu. Jsem rád, že jsem v cíli, ale kdyby to byla desítka, byl bych daleko spokojenější.

Bylo hodně problematické na trati s vysokým startovním číslem něco zajet?

Je to logické, že je půlka sezony a ve třicítce jsou lidé, co jezdí rychle. Za třicítkou už těch kluků z bodama ze svěťáku tolik není. Nemyslím, že by se trať nějak zpomalovala, možná pár úseků, ale trať je v perfektní kondici. Je to dobrá informace pro sjezd, kde tedy nevím, jestli se vejdu do top třicítky.